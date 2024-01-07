Запрет на рыбалку в Украине в 2024 году: когда нельзя "тихо охотиться"

В Украине четко регламентируются правила рыбалки, чтобы неконтролируемым отловом не навредить природным биоресурсам.
О том, когда нельзя ловить рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отметим, что запрет на рыбалку на зимовальных ямах действует с 1 ноября до начала нерестового периода, который ежегодно уточняется приказами органов рыбоохраны.
Запрет вылова водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах в определенные сроки во время нереста обычно длится с 1 апреля по 30 июня, но даты отличаются, в зависимости от места отлова.
На период нереста в Дунае запрет действует на 45 суток, на придаточной системе украинского участка реки, включая озеро Сасык - на 60 суток.
В реке Днестр в Одесской области и плавневых озерах с 15 апреля по 15 июня. В Днепре от места впадения в Днепровский лиман до запрещенного пространства бывшей Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья до с. Большая Александровка - с 10 апреля до 15 июня.
Южный Буг от впадения в Бугский лиман до с. Голосковое - с 5 апреля до 25 мая. Река Ингул - от устья до северной границы с. Розановка - с 1 апреля до 30 июня.
В лиманах:
В Кучурганском водохранилище и всех приднестровских озерах с 15 апреля по 15 июня.
В озерах и устьях лиманов, соединяющих озера и лиманы с морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов - на расстоянии 500 м в обе стороны от устья - с 1 апреля до 31 августа.
Во всех других водоемах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, не указанных в этих Правилах - с 1 апреля по 30 июня.
Во всех внутренних водоемах Автономной Республики Крым - с 1 апреля до 31 мая.
Бассейн Азовского моря - на период нереста во всех реках с их придаточными системами - с 1 апреля до 31 мая (на щуку - с 15 февраля до 31 марта).
Во всех водохранилищах, а также в озерах Волынской и Ровенской областей - с 1 апреля до 10 июня.
В реках, притоках и озерах Закарпатской области - с 25 марта по 15 мая.
В Днестре со всеми притоками - с 1 апреля до 10 июня.
Во всех остальных реках и их корневых водах - с 1 апреля до 20 мая, а в придаточных - с 1 апреля до 30 июня.
В водохранилищах:
За нарушение этих запретов рыбака накажут. Так, за рыбалку во время нереста налагают штраф в размере от 1 700 до 6 800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.
Отметим также, что действуют определенные ограничения на размеры рыбы для отлова в разрешенные периоды.
При этом важно учесть, что суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова. В противном случае нарушителю грозит штраф. Он зависит от вида рыбы:
Раньше мы писали о том, за что можно получить штраф на зимней рыбалке.
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