От какой еды человек получает удовольствие и поднимается настроение

Как человек получает удовольствие от еды

По словам эксперта, когда человек ест вкусную пищу, получает всплеск нейромедиаторов, например, серотонина, дофамина, которые являются частью системы вознаграждения в нашем мозгу - что участвует в процессе получения удовольствия, мотивации и подкрепления поведения.

"Нам приятно от вкусной еды, мы расслабляемся, поэтому мы продолжаем есть определенную пищу, чтобы получить это чувство", - говорится в сообщении.

Однако, как оказалось, не вся еда может доставлять удовольствие. Больше человек чувствует его, когда ест пищу богатую сахаром и жиром.

Калорий в такой пище очень много и получается замкнутый круг, если еда единственный способ самоподдержания и борьбы со стрессом, проживанием эмоций.

Как повысить уровень дофамина без сладкого и чипсов

Исследования показали, что пища, секс и социальные взаимодействия - это одни из основных способов получить удовольствие. Несмотря на это важно найти то, что доставляет радость и удовольствие вне еды.

Выделить дофамин, кроме еды может помочь:

﻿﻿﻿качественный сон (комфортная температура, влажность, освещение, приятная постель и пижама)

﻿﻿﻿физические упражнения (прогулки ежедневно уже дадут эффект. Важна именно регулярность)

﻿﻿﻿медитации прослушивания музыки достижение целей

﻿﻿﻿встречи с друзьями и общения

﻿﻿﻿похвала (поэтому хвалите себя, детей, друзей и коллег)

Какие продукты употреблять для улучшения настроения

Лучше есть орехи, творог и красную рыбу. Такие продукты насыщают организм полезными витаминами и способствуют улучшению настроения.

Также очень популярным антидепрессантом является банан. Эти фрукты содержат в своем составе витамин В, поднимающий настроение и улучшающий общее эмоциональное самочувствие.

Очень полезны для эмоционального самочувствия овсяная и гречневая каши. В их зернах содержится триптофан, выделяющий серотонин во время переваривания организмом.