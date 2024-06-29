От какой еды человек получает удовольствие и поднимается настроение

Некоторые продукты способны оказать хорошее влияние на настроение и улучшить самочувствие. Следует знать, что еще может помочь улучшить настроение, кроме еды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Наталии Матишинец.
По словам эксперта, когда человек ест вкусную пищу, получает всплеск нейромедиаторов, например, серотонина, дофамина, которые являются частью системы вознаграждения в нашем мозгу - что участвует в процессе получения удовольствия, мотивации и подкрепления поведения.
"Нам приятно от вкусной еды, мы расслабляемся, поэтому мы продолжаем есть определенную пищу, чтобы получить это чувство", - говорится в сообщении.
Однако, как оказалось, не вся еда может доставлять удовольствие. Больше человек чувствует его, когда ест пищу богатую сахаром и жиром.
Калорий в такой пище очень много и получается замкнутый круг, если еда единственный способ самоподдержания и борьбы со стрессом, проживанием эмоций.
Исследования показали, что пища, секс и социальные взаимодействия - это одни из основных способов получить удовольствие. Несмотря на это важно найти то, что доставляет радость и удовольствие вне еды.
Выделить дофамин, кроме еды может помочь:
Лучше есть орехи, творог и красную рыбу. Такие продукты насыщают организм полезными витаминами и способствуют улучшению настроения.
Также очень популярным антидепрессантом является банан. Эти фрукты содержат в своем составе витамин В, поднимающий настроение и улучшающий общее эмоциональное самочувствие.
Очень полезны для эмоционального самочувствия овсяная и гречневая каши. В их зернах содержится триптофан, выделяющий серотонин во время переваривания организмом.
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