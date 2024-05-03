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В Украине резко подешевел популярный тепличный овощ: цена упала на 20%

Фото: В Украине подешевели огурцы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цены на тепличный огурец в Украине стремительно падают из-за сезонного увеличения предложения по сравнению со сдержанным спросом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему огурцы дешевеют

Отметим, что украинские тепличные комплексы уже предлагают огурец в среднем на 20% дешевле, чем в конце марта.

Теперь цены на огурец в тепличных комплексах колеблются в пределах 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг). Указанная цена в среднем на 20% ниже, чем на прошлой неделе.

Эксперты отмечают, что производители вынуждены резко снижать цены из-за увеличения предложения огурца. Теплая погода в Украине способствовала ускоренному созреванию овоща в закрытом грунте, а также привела к увеличению объемов продукции из пленочных теплиц на рынке.

Главные участники рынка объясняют изменение ценовой ситуации сезонным увеличением предложения на фоне ограниченного спроса в этом сегменте.

По последним новостям, аналитики добавляют, что по сравнению с началом мая 2023 года средние цены на тепличный огурец в Украине уже на 10% ниже.

Сколько сейчас стоят огурцы

Сейчас самое дешевое предложение на огурцы наблюдается в сети супермаркетов Сильпо, там за овощ просят 99 гривен за килограмм.

Цены на огурцы в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине цены на популярный фрукты бьют все рекорды.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты .

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Цены в Украине