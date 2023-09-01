Понравится всей семье: вот что можно приготовить на завтрак из вчерашнего хлеба
Не знаете, что сделать со вчерашним белым хлебом или оставшейся ароматной булкой, тогда приготовьте френч-тост. Такой завтрак точно понравится не только взрослым, но и детям.
Рецептом поделилась фудблогерка Инна Левенец в Instagram.
Что понадобится
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- вчерашний белый хлеб
- 1/2 чашки кокосового молока
- 3 ст.л сиропа агавы
- 50 г нутовой муки
- 1/2 ч.л корицы
- 1/4 ч.л сухого молотого имбиря
- 1/8 ч.л молотой гвоздики
Для глазированных слив подготовьте:
- 5-6 слив
- 1 ст.л красного винного уксуса
- 2 ст.л тростникового сахара
- 2 ст.л маргарина
- густой растительный йогурт
Способ приготовления
Сначала нужно смешать молоко с мукой, специями и сиропом. Далее нарежьте хлеб на толстые полоски.
После этого окуните их в приготовленный кляр, оставить там на время, чтобы хлеб впитал в себя эту смесь.
Далее поджарить хлеб на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
На сковороду положите маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпьте их сахаром и полейте красным винным уксусом.
Все перемешайте и готовьте на медленном огне минут 7-10.
В конце смажьте тосты растительным йогуртом, сложите в сэндвичи и сверху положите сливы.
Френч-тосты (фото: instagram.com/inna_levenets)
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