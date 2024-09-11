Что такое селфхарм и как реагировать на странные "кошачьи царапины" у подростков

С чем сталкиваются подростки

В подростковом возрасте дети проходят сложный период расставания с детскими мечтами и фантазиями, чтобы столкнуться с реальностью взрослой жизни. Маленькому человеку приходится искать свое место в мире в полной борьбе и конкуренции.

Подросток - это уже не ребенок, но и еще не взрослый. У окружающих к нему много требований, ему уже прибавляют обязанности, его перестают воспринимать ребенком и часто говорят: ты уже взрослый.

Родителям в этот период найти общий язык с подростком очень сложно. У родителей есть опыт и понимание мира, но подростку кажется, что его никто не понимает, не слышит и не может оказать помощь. Трудно всем: подростку, родителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, учителям. И этот путь взросления ребенка приходится проходить всем вместе.

Очень многое зависит от того, какие отношения родители построят с ребенком - открытость и доступность в любых ситуациях позволяют пройти этот период без сильных потрясений.

Поддержка близких помогает войти подростку во взрослую жизнь психологически здоровым человеком, принимающим и любящим себя, умеющим любить, стремится к проявлению своих возможностей и талантов.

Что такое селфхарм

Это самое распространенное у подростков проявление аутоагрессии. Проявляется нанесением себе царапин и порезов. Подросток может повреждать любые участки тела, чаще всего - кисти, запястья, предплечья, бедра, живот, зона ребер.

Повреждения наносятся острыми предметами: иглами, канцелярским ножом, лезвием, ножницами и даже ногтями. Глубина таких повреждений - от царапин до повреждения вен и сухожилий. Однако такие самоповреждения наносятся без цели совершить суицид.

Также могут быть обожженная кожа, выдергивание волос, пережатие и ушибы по частям тела, препятствование заживлению ран.

Почему подростки себя режут

Основная цель - вызвать физическую боль. Ибо он на время притупляет эмоциональную боль, чувство вины, тревоги, депрессии, болезненные воспоминания.

Физически, при нанесении порезов, в организме выделяется большое количество эндорфинов, способных уменьшать боль и улучшать эмоциональное состояние.

Однако такой способ приводит только к временному облегчению душевного, и после угасания физической боли и прекращения действия эндорфинов эмоциональные страдания возвращаются и самоповреждение повторяется вновь.

Психолог Ольга Тодоровская назвала распространенные причины селфхарма:

1. Сильный эмоциональный стресс или длительное психологическое напряжение, которое испытывает подросток

Причиной переживаний подростка в таких ситуациях чаще всего бывают отношения с родителями, друзьями, учителями. Не находя выхода собственной злости, ребенок переносит злость на себя, тем переносит внимание от сложных жизненных ситуаций.

Например, подростка отругали или наказали за что-то. В ответ на это у него естественным образом возникает оскорбление, он считает, что все это несправедливо по отношению к нему. Даже если он и был виноват, он может считать, что из всех детей в семье чаще всех наказывают его.

Подросток не может выразить агрессию по отношению к старшим. "Не кричи на мать", "Я твой отец, не смей так со мной разговаривать", "Как ты разговариваешь со старшими" – обычно эти фразы произносятся повышенным голосом, если не надрывным криком и могут сопровождаться физическим наказанием.

Иногда родители воспитывают ребенка, манипулируя на чувстве вины – чтобы иметь рычаги давления на ребенка с целью манипуляции им.

Примеры фраз, по которым взрослые могут распознать у себя признаки манипуляционного поведения в отношении детей:

"мы для тебя все делаем, а ты..."

"мне из-за тебя пришлось столько вытерпеть"

"я себе во многом отказываю, чтобы у тебя было..."

"посмотри, до чего ты маму (папу, бабушку, дедушку, брата, учительницу) довел"

"Мы тебя всем обеспечиваем, где твоя благодарность"

"Мы столько работаем, чтобы у тебя было все, а ты это не ценишь"

"ты уже взрослый"

"в твои годы у меня не было того, что есть у тебя" и т.д.

Бывает и такое, что подростка ни в чем не винят, практически не манипулируют, не ругают, но сама атмосфера в семье не совсем благоприятна. Подростки могут переносить на себя ответственность за происходящее в семье, в частности, между родителями.

Например, подросток обвиняет себя в том, что его родители часто ссорятся или разводятся. То, что его вины в этом нет, он поймет гораздо позже, когда вырастет.

2. Неприятие своего тела

В подростковом возрасте мальчики и девочки часто бывают недовольны своей внешностью, стесняются ее, иногда это перерастает в ненависть подростка к самому себе и своему телу. Скорее всего в данной ситуации к самоповреждению присоединится расстройство пищевого поведения, которое может сопровождаться перееданием, ограничением определенного вида продуктов, вызыванием рвоты, приемом слабительных.

3. Призыв о помощи

Иногда аутоагрессивные действия могут носить демонстративный характер - подросток хочет привлечь к себе внимание близких, получить помощь, сочувствие и понимание. В этом случае порезы чаще наносятся на открытые участки тела, чтобы окружающие могли заметить их.

"Как давно вашего ребенка царапает кошка?" - наиболее часто задаваемый вопрос родителям в такой ситуации. Но взрослые не всегда обращают внимание на повреждения, а иногда считают, что это все кошка или собака поцарапала их ребенка, даже если кошки нет, они могут думать, что это соседская, уличная или кошка другого.

Часто, на участках кожи, находящейся постоянно под одеждой, мы сможем также увидеть множество более глубоких порезов.

Опасность заключается в том, что не всегда подросток может контролировать процесс нанесения порезов и, немного сильнее нажав, может повредить вены. В таком случае может потребоваться медицинская помощь и чем быстрее, тем лучше.

Стоит вспомнить, что самые частые причины суицидов среди подростков именно демонстративны, с целью наказать обидчика, чтобы он страдал.

4. Внутренняя пустота, одиночество

В некоторых случаях самоповреждение может быть вызвано ощущением внутренней эмоциональной пустоты и одиночества. В этом случае физическая боль помогает подростку чувствовать, что он жив.

"Когда я режу себя и чувствую боль, я чувствую себя живым, что я существую, что я есть". Часто подростки говорят, что боль, капли проступающей крови, вызывают у них очень приятные переживания, они испытывают те чувства, которые мучили их до нанесения порезов.

Что делать в таких ситуациях родителям

Спокойствие

Спокойный голос, спокойное поведение. Не нужно криков, скандалов, высмеивания, унижений. Вдохните и выдохните, если нужно – повторите 3 раза. Воспользуйтесь правом побыть наедине с собой, чтобы придумать, как себя вести дальше. Сейчас ваша основная задача - помочь своему ребенку.

Поговорите с ребенком

Скажите ей, что вы знаете, что это такое (видели передачу, смотрели статью, кто рассказывал). Проговорите свои собственные переживания и признайтесь в беспомощности. Предложите обратиться за помощью: "Мне кажется, что это тебя не кошка царапает, и ты неслучайно поцарапалась. Похоже, это ты сама себе так делаешь. У подростков такое часто бывает и мне страшно такое видеть у тебя. Я не знаю, как тебе могу помочь. Стоит обратиться к психологу, как думаешь?"

Вы должны показать подростку, что любите его, поддерживаете и ни в чем не вините. Не бойтесь показать, что вы испуганы или растеряны. Вам нужно завязать диалог, чтобы вы смогли предложить квалифицированную помощь.

Чем сможет помочь психолог

Психологи помогают подросткам понять, что именно явилось причиной аутоагрессии, и какие ситуации их провоцируют. А еще - учит подростка любить себя таким, какой он есть, помогает найти и претворить в жизнь другие, безопасные способы снятия эмоционального напряжения.

Кроме того, психолог обязательно работает с родителями, потому что это помогает не только найти причину самоповреждения, но и найти общий язык с ребенком для создания теплых и доверительных отношений.

Первые признаки селфхарма

Использование одежды с длинными рукавами - даже, когда жаркая погода.

Длительное задержание в ванной в одиночестве, после чего попытка как можно быстрее попасть в свою комнату (в свою кровать)

Ношение колючих или режущих предметов с собой и невозможно объяснить, с какой целью.

Царапины и порезы, объясняемые тем, что "кошка поцарапала", "сквозь кусты продиралась" или вообще без объяснений.

Важно

Главная ошибка, которую часто совершают родители - ругают, осуждают, говорят неприятные вещи, требуют прекратить, начинают следить, грубо проверяют руки и тело. Это недопустимо!

Такой подход со стороны родителей вызывает негативную реакцию у подростка и желание спрятаться, закрыться и нанести себе вред. Наладить разговор или вообще контакт после такой реакции будет очень сложно.

Опасность селфхарма в том, что сильная травматизация может вызвать серьезные повреждения и необходимость обратиться к врачу немедленно. А в некоторых случаях даже смерть.

Именно поэтому важно вовремя обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.