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Что смотреть после работы и на выходных? 15 лучших украиноязычных YouTube-каналов для полезного досуга

Украиноязычные YouTube-каналы позволяют отдыхать с пользой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Лучшие украиноязычные YouTube-каналы предлагают зрителям интересный контент для отдыха после тяжелого рабочего дня или на выходных.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает о ряде интересных украиноязычных YouTube-каналов для полезного досуга.

"імені Т.Г. Шевченка"

Этот канал от украинских писателей, издателей и общественных деятелей - братьев Капрановых - по-новому рассказывает украинцам о собственной Родине.

Здесь вы найдете интересные видео на тему истории Украины, государственных символов или выдающихся деятелей из разных эпох.

YouTube-канал "імені Т.Г. Шевченка" (скриншот: youtube.com/@imtgsh)

"Цікава наука"

Канал предлагает украинцам повысить свою научную грамотность.

Здесь можно найти переведенные и озвученные на украинский научно-популярные и образовательные видеоролики по физике, астрономии, биологии, географии и математике.

YouTube-канал "Цікава наука" (скриншот: youtube.com/@cikavanauka)

"Огляд UA"

Этот канал рассказывает о технологических новинках и гаджетах, анализирует рынок ІТ-технологий и позволяет всегда быть в курсе новейших разработок.

Здесь вы найдете полезные и интересные обзорные, аналитические и рекомендательные материалы, изложенные доступным языком.

YouTube-канал "Огляд UA" (скриншот: youtube.com/@viewua)

"Загін Кіноманів"

Канал от Виталия Гордиенко предлагает зрителям оригинальные и интересные видео о мире кинематографа и роли Украины в этой сфере.

Здесь можно найти обзоры культовых лент, интересные факты о фильмах и сериалах, интервью с актерами и общественными деятелями, а также полезные подборки на разный вкус.

YouTube-канал "Загін Кіноманів" (скриншот: youtube.com/@zagin_kinomaniv)

Bezodnya Music

Канал позиционирует себя как "пространство для познания современной украинской музыки без форматов и ограничений".

Здесь можно найти полезные подборки лучших украинских синглов, обзоры музыкальных премий и церемоний, инсайды об украинском музыкальном шоу-бизнесе, музыкантах и певцах.

YouTube-канал Bezodnya Music (скриншот: youtube.com/@bezodnyamusic)

Ukraїner

Этот канал - площадка правдивой информации об Украине, общественно-культурный мультимедийный украиноведческий проект, материалы которого основаны на результатах собственных экспедиций.

Он рассказывает о борьбе с российскими оккупантами, элитных подразделениях украинской армии и их победах, культуре, фермерстве и других аспектах жизни во время войны, историях простых украинцев и экспедициях освобожденными регионами.

YouTube-канал Ukraїner (скриншот: youtube.com/@ukrainernet)

"СВІТ НАВИВОРІТ"

Проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова предлагает украинцам путешествовать по миру и Украине.

Здесь можно найти полезную информацию о разных странах, посетить таинственные уголки нашей Родины, а также ознакомиться с проектом "РІК", посвященным годовщине войны с российскими захватчиками.

YouTube-канал "СВІТ НАВИВОРІТ" (скриншот: youtube.com/@SVITNAVYVORIT)

"Підпільний стендап"

Канал позиционирует себя как "самый масштабный стендап-проект Украины".

Здесь собраны выступления ведущих украинских стендап-комиков, сатирические разборки известных фильмов и множество других смешных или шуточных видеоматериалов.

YouTube-канал "Підпільний стендап" (скриншот: youtube.com/@UndergroundStandUp)

"ЛЕВИ НА ДЖИПІ"

Основанный Андреем Лузаном, Николаем Зыряновым и Валиком Михиенко канал предлагает своим зрителям независимый юмористический контент.

Здесь можно найти развлекательные видео на любой вкус - от стримов со звездами или военными, до флирт-шоу с участием украинских музыкантов и комиков.

YouTube-канал "ЛЕВИ НА ДЖИПІ" (скриншот: youtube.com/@lions_on_a_jeep)

"Падон"

Этот канал для геймеров и игроманов всех возрастов ведет Юлик из Львова.

Здесь можно найти полезный украиноязычный контент о мире видеоигр - обзоры, подборки, прохождение и советы по тем или иным гаджетам или девайсам.

YouTube-канал "Падон" (скриншот: youtube.com/@pad0n)

"ІБІС Зброя та Полювання"

Этот канал может заинтересовать охотников и тех, кто хочет ориентироваться в разных типах оружия и их "фишках".

Он рассказывает все об охоте, стрелковом оружии, ножах и других полезных для аутдора вещах.

YouTube-канал "ІБІС Зброя та Полювання" (скриншот: youtube.com/@IbisArms)

"ІБІС. Риболовля та туризм"

Еще один канал от ІБІС предлагает качественный контент для рыбаков и туристов.

Здесь можно найти полезные видео о рыбалке в Украине, советы по разным типам ловли и снастей, учебные рубрики для новичков и развлекательные влоги для всех и каждого.

YouTube-канал "ІБІС. Риболовля та туризм" (скриншот: youtube.com/@ibisfishingua)

"Євген Клопотенко"

Канал украинского кулинарного эксперта призван "улучшить культуру питания и усилить статус украинской кухни в мире".

Здесь можно найти несложные и интересные видеорецепты, подборки лучших блюд на все случаи жизни, кулинарные лайфаки и полезную информацию по приготовлению сложных блюд.

YouTube-канал "Євген Клопотенко" (скриншот: youtube.com/@klopotenko)

"Національна служба здоров'я України"

Канал НСЗУ предлагает зрителям исчерпывающую информацию о разных аспектах здравоохранения в Украине и мире.

Здесь можно найти полезные советы для здоровой жизни, ознакомиться с доступными для украинцев образовательными курсами, исследовать бесплатные услуги медицинских учреждений и т.д.

YouTube-канал "Національна служба здоров'я України" (скриншот: youtube.com/@nszu_gov_ua)

ANDR10XA

Автор этого канала предлагает пользователям качественный "разбор" украинского YouTube-пространства.

Здесь можно найти полезную информацию о самых популярных украинских блогерах и стримерах, обзоры лучших мемов, даже проверить свои знания по разным школьным предметам и пройти "ЗНО тест".

YouTube-канал ANDR10XA (скриншот: youtube.com/@ANDR10XA)

Напомним, ранее мы рассказывали о 20 классных YouTube-каналах с мультиками на украинском языке.

Читайте также о лучших украинских фильмах и сериалах, которые можно смотреть на YouTube.

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