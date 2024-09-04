Что родители не должны запрещать детям: запомните эти 13 правил

Показывать свои эмоции

Ограничения в эмоциях - одна из вещей, которые родители не должны запрещать своим детям. Бег, прыжки, радость, крики, плач, слезы, грусть - это способы, которыми дети выражают свои эмоции.

Иногда им это нужно, чтобы выплеснуть лишнюю энергию или просто отдохнуть. Для взрослых такое поведение может быть неприемлемым, а для ребенка - это образ жизни. Поэтому важно объяснять детям эмоции, а не запрещать их.

Обращайте внимание на поведение ребенка - когда он сильно возбужден, много двигается, смеется или наоборот - перестает прыгать или бегать, улыбаться.

Выражать свое мнение

Даже если ребенок совсем маленький, у него уже есть свой взгляд на определенные вещи и собственное мнение. Поэтому никогда не запрещайте ребенку его выражать.

Им нужно пространство для самовыражения и не стоит сдерживать их, когда они пытаются что-то рассказать, поделиться или высказать собственное мнение.

Родителям следует избегать фраз: "я знаю, что тебе сейчас нужно", "ты слишком мал, чтобы понять", "да что ты там можешь знать", "не имели глупостей".

Важно слушать детей внимательно и без осуждений, потому что они не только чувствуют, что их слушают, но воспринимают реакцию взрослого. Страх или высмеивание может побуждать ребенка скрывать свое мнение и пытаться молчать в окружении взрослых.

Выражать себя через творчество

Часто родители запрещают детям пользоваться красками, цветными карандашами, тестом для игры - это может испачкать территорию. Однако запрет на творчество может вызвать задержку психомоторного развития ребенка.

Напротив, взрослые должны привлекать ребенка к творчеству в любом проявлении. Это помогает развивать воображение и психомоторную сферу.

Не всегда говорите об ошибках

Некоторые родители считают, что замечать ошибки и сразу о них говорить - правильный подход для воспитания ребенка. Но психологи уверены, что постоянно такой подход - недопустим.

Следует иногда игнорировать недостатки и ошибки в определенных ситуациях. Постоянное акцентирование ошибок может вызвать негативные последствия в воспитании личности и разрушить веру ребенка в себя.

И наоборот, родители должны всегда признавать и ценить хорошие поступки ребенка. Вы должны хвалить ребенка, делать хорошие замечания даже за очень простые вещи, такие как уборка в своей комнате, регулярная чистка зубов, спорт или успехи в школе.

Не говорите всегда "да"

Есть определенные последствия, когда детям родители часто говорят "нет" или "да". В обоих случаях это может нанести вред личности вашего ребенка. Всегда все разрешать - не менее плохо для развития ребенка, как и частое "нет".

Родители должны быть достаточно мудрыми, чтобы различать потребности и желания детей. Если вопрос о здоровье ребенка (например, выбор между фастфудом и здоровой пищей), то родители должны выбирать то, что для ребенка лучше.

Плакать

Маленькие дети ощущают все гораздо ярче, чем взрослые. Поэтому не запрещайте ребенку плакать, не стесняйтесь его слез и не ругайте его за это. Лучше всего - помочь им понять, почему они плачут, и найти способ с этим справиться.

Быть жадными

Не всегда нужно указывать ребенку на то, что он должен со всеми делиться всем, что у него есть. Ваш ребенок имеет право иметь собственные вещи, как и взрослые. И имеет право не желать своими вещами с кем-то делиться.

Говорить вам "нет"

Ребенок не является вашей собственностью или предметом, он отдельный человек, хоть и маленький. Запретить им говорить родителям "нет" - это нарушить их границы. Попытайтесь найти компромисс, договориться или ищите способ объяснить, почему они иногда должны делать то, чего не хотят.

Бояться

Дети могут испугаться врача, незнакомца, собаку или тьмы - не стоит их за это стыдить, потому что бояться того, чего не знаешь - нормально. Дайте ребенку понять, что вы рядом и сможете его защитить.

Иметь секреты

Чем старше ребенок, тем больше ему нужна конфиденциальность. Родители должны знать, что происходит в жизни ребенка, но не нарушать его границы. Доверие вашего ребенка бесценно, и лучше им не рисковать, читая дневники, сообщения или проверяя ящики.

Совершать ошибки

От ошибок никто не застрахован, а дети - тем более. Они еще только учатся познавать мир, поэтому совершают ошибки. И хуже всего, когда взрослые за это ругают, кричат и дают наказание. Следует не только стыдить ребенка за ошибку, но еще объяснять, где он ошибся, почему и как не надо делать в будущем.

Есть самостоятельно

Конечно, родители накормят ребенка гораздо быстрее и риск каши оказаться на полу - минимален. Но вы лишите ребенка эмоций и радости от того, что он смог самостоятельно донести ложку в рот или съесть все в тарелке без помощи. Пусть пол будет грязный, а ребенок - доволен.

Помогать родителям

Распространенное заблуждение - родители запрещают помогать, а потом жалуются, что те не хотят помыть посуду или вынести мусор. Это естественный интерес – быть такими как взрослые. А это: сложить вещи, донести чашку, вытереть пыль, помыть тарелку или подмести. Не все получится сразу, но пусть ребенок учится. Хвалите за усилия и разрешайте ребенку все делать вместе с вами.