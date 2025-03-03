Серьги и лак для ногтей могут вызвать тяжелое состояние здоровья у тысяч людей

Почему серьги и лак для ногтей опасны?

Дерматолог сообщил, что серьги и лак для ногтей могут вызвать экзему на коже у многих людей.

Стандартными методами лечения являются смягчающие средства, мягкие местные стероиды и местные ингибиторы кальциневрина, которые может назначить врач. Но что вызывает это состояние кожи?

Дерматолог и основатель бренда средств по уходу за кожей от экземы Dermatology M, доктор Мазин Аль-Хафаджи, предупредил, что некоторые серьги могут спровоцировать этот вид экземы.

"Серьги и некоторые металлы могут спровоцировать экзему, в частности аллергический контактный дерматит, который является распространенной формой экземы, вызванной реакцией иммунной системы на определенные вещества", - сказал он.

В частности, никель является распространенным металлическим аллергеном, который встречается во многих серьгах, особенно в недорогих ювелирных изделиях. Кобальт и хром (иногда используемые в сплавах с никелем) также могут вызывать аллергические реакции.

"Даже золотые украшения могут вызвать реакцию, если они содержат никель или другие смешанные металлы. Кожа некоторых людей активно реагирует на эти металлы", - добавил эксперт.

Лак для ногтей также может вызвать экзему. Дело в том, что там тоже содержатся аллергены.

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