Простой тест с теннисным мячом поможет узнать, сколько вы проживете

Хотите узнать, в какой вы форме и сколько вы проживете еще? В этом может помочь простой тест с теннисным мячом.

Как с помощью теннисного мяча узнать, сколько вы проживете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Как узнать, доживете ли вы до 100 лет

Сила хвата - важный показатель общего состояния здоровья и процесса старения, особенно у пожилых людей. Исследования показывают, что слабый хват связан с повышенным риском развития диабета, когнитивных нарушений, деменции, сердечной недостаточности и инсульта.

В частности, исследование в Норвегии показало, что сила хвата у людей в возрасте 80-90 лет может предсказать их шансы дожить до 100 лет.

Хотя для измерения силы хвата существуют дорогие устройства, такие как динамометры, эксперты рекомендуют простой тест с теннисным или антистрессовым мячом.

Джошуа Дэвидсон, исследователь из Университета Дерби в Великобритании, советует сжать мяч и удерживать максимальное давление в течение 15-30 секунд, чтобы оценить выносливость мышц. Этот метод позволяет выявить снижение силы хвата, что может свидетельствовать об ухудшении здоровья.

Обычно сила хвата начинает уменьшаться после 50 лет из-за потери мышечной массы. Этот процесс может ускоряться из-за недоедания, хронических заболеваний, таких как диабет, и когнитивных нарушений, которые влияют на способность мозга контролировать мышечные движения.

Эксперты советуют начинать мониторинг силы хвата или способности подниматься по лестнице примерно с 45 лет, чтобы вовремя выявить негативные тенденции. Хотя снижение силы хвата не является самостоятельным диагностическим инструментом, оно может сигнализировать о более глубоких проблемах со здоровьем.

Что нужно делать для силы хвата?

Для улучшения силы хвата взрослым рекомендуется придерживаться физической активности: 150 минут умеренной нагрузки и два дня силовых тренировок в неделю.

Упражнения, направленные на различные типы хвата - сжатие, щипковый и поддерживающий - включают сжимание теннисного мяча, поднятие гирь с использованием пальцев и висение на турнике.

Этот простой тест с теннисным мячом может стать полезным инструментом для оценки процесса старения и общего состояния здоровья.