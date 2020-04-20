Свято 20 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 20 квітня 2020 за православним календарем прийнято вшановувати пам'ять Даниїла Переславського, який є засновником Даниїлова монастиря біля Переяславля.

Данило навчався у Нікітському монастирі при своєму родичеві Іоні. Потім таємно пішов у Пафнутьєво-Боровський монастир, де прожив десять років, після чого на два роки пішов у Левкієву пустелю. Після перейшов у Горицький монастир, де протягом 30 років був ченцем, ієромонахом і архімандритом.

Данило обрав собі особливий шлях. Він розшукував померлих в дорозі і влаштовував їм християнське поховання. Він підбирав по дорогах тіла покійних, приносив їх до скудельниць і здійснював поховання, а після згадував їх за літургією.

Згодом він вирішив влаштувати тут церкву в ім'я Всіх святих, щоб молитися за безіменних небіжчиків. Потрапивши на прийом до великого князя Василя Івановича, він отримав грамоту на володіння тим місцем, де планував ставити церкву.

15 липня 1508 року церква Всіх святих була освячена, де він і провів решту життя. Преподобний Даниїл помер 7 квітня 1540 року і був похований біля жертовника Троїцького собору.

20 квітня - прикмети і традиції дня

Якщо морозний день - до врожаю хлібів і гречки.

Якщо світить сонце, то і вся весна буде теплою.

Якщо вночі зірки сильно блищать, а вранці на небі хмари з'явилися, то до обіду може полити дощ.

Червоний схід сонця - до зміни погоди.

Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.

20 квітня - головні заборони дня

20 квітня категорично заборонено лаятися, інакше віджахнете вдачу.

Увечері не варто виносити сміття, адже разом з ним піде і благополуччя.

Не рекомендується також сьогодні їсти занадто жирну їжу.

Раніше ми розповідали де дивитися Пасхальне богослужіння в Україні онлайн і по ТБ.

А також про те, що глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідатися і не причащатися. При цьому церкви та храми для парафіян не закривають.