Неблагоприятные дни в феврале 2024: когда лучше отложить важные дела

Луна - это сильное астрономическое тело, которое может влиять на жителей планеты Земля и ее природу. Его влияние также ощущают люди, зависящие от изменений погодных условий.
РБК-Украина (проект Styler) публикует лунный календарь на февраль 2024 года и рассказывает о лучших и худших днях.
Согласно лунному календарю февраль будет следующим:
Новая Луна в феврале 2024 года приходится на 10 февраля в 00:59 по Киеву. А полнолуние, то есть полная Луна, - на 24 февраля в 14:30 по Киеву.
Остальные дни являются нейтральными: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29.
Для свадьбы и венчания в феврале благоприятны дни: 5, 6, 10, 16, 17 и 25.
Место работы можно изменять: 3, 9, 10, 14 и 17.
Отправляйтесь в путешествие: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 и 21.
Делать ремонт или генеральную уборку: 1, 2, 6, 22 и 24 февраля.
Спорить или говорить об отношениях лучше 25 числа.
Физические перегрузки в феврале лучше свести к минимуму 8 и 20 числа.
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