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Названы четыре сока, которые нужно пить для острого зрения и глаз

Фото: Что нужно пить для остроты зрения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Из-за нехватки солнечного света осенью и зимой, более искусственного освещения и частого созерцания экрана компьютера или телефона наши глаза напрягаются и острота зрения падает. Но помочь этой проблеме можно питанием.

Что именно нужно есть и пить для остроты зрения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Как улучшить зрение естественным путём?

Вполне естественно, что осенью ваше зрение может ослабевать. У нас меньше доступа к естественному солнечному свету, поэтому запас витамина D, который поддерживает зрение, также уменьшается. Через осенне-зимние холода мы проводим больше времени в закрытых отапливаемых помещениях, что сушит нашу конъюнктиву.

Сухой и холодный воздух на улице, а также ветер и смог, возникающие в результате использования различных видов отопления, также раздражают глаза, вызывая у них жжение и слезотечение. Все эти факторы способствуют ухудшению остроты зрения.

Однако не обязательно сразу менять линзы или очки или использовать БАДы для глаз. Все, что вам нужно сделать, это правильно сбалансированно питаться и снабдить свой организм ингредиентами , которые будут благотворно влиять на улучшение зрения.

Проще всего будет обратить внимание на полезные напитки и соки, которые легко восполнят дефицит витаминов и укрепят глаза.

Что пить, чтобы улучшить зрение?

Орган зрения - один из наших важнейших органов чувств, о котором мы не задумываемся каждый день. Лишь когда он начинает давать сбой, мы ищем способы улучшить зрение. К счастью, для этого существуют достаточно простые, естественные способы, и один из них - это употребление овощных и фруктовых соков.

Вы можете пить их отдельно или комбинировать, а также добавлять в полосы и коктейли в сочетании с овощами или фруктами, которые вам больше нравятся, чтобы смягчить вкус (например, в случае сока петрушки или тыквы). Наибольшую пользу принесет регулярное употребление этих напитков, то есть каждый день.

Какой сок самый лучший для глаз:

  • морковный сок - морковь богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Морковь также содержит лютеин и зеаксантин, которые предотвращают возникновение макулярной дегенерации. Регулярно пейте морковный сок для здоровья сетчатки глаза и улучшения остроты зрения,
  • сок петрушки - петрушка, как и морковь, богатая бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Это также источник антиоксидантов, таких как витамин С, которые борются со свободными радикалами и таким образом задерживают процессы старения организма, в том числе орган зрения,
  • тыквенный сок - тыква богата бета-каротином, которая превращается в витамин А, необходимую для нормальной работы наших глаз. Благодаря ему и другим каротиноидам, таким как лютеин и зеаксантин, содержащиеся в овощах, тыквенный сок поддерживает зрение, повышает остроту зрения и предотвращает развитие глазных заболеваний, таких как катаракта или дегенерация желтого пятна.
  • цитрусовые соки, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, богаты витамином С, являющимся сильным антиоксидантом. Устраняет свободные радикалы, поддерживает регенерацию клеток и укрепляет мелкие кровеносные сосуды на лице.
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