Зачем жарить на сковороде хозяйственное мыло: малоизвестный лайфхак

Нагар на сковороде со временем покрывает посуду из-за налипания жира и его подгорания на внутренней и наружной поверхности. Чтобы от него избавиться, можно использовать хозяйственное мыло.
Как это сделать, читайте ниже в материале Styler.
С помощью этого натурального средства можно удалить даже толстый слой нагара и жира.
Необходимо от целого куска отделить маленький брусок и измельчить его при помощи терки. Получившуюся стружку отправьте на сковороду и влейте воду. Жидкости много не нужно, но она должна покрывать мыло.
Включите огонь и подождите, когда мыло превратится в однородную массу и выключите плиту. На это уйдет около 10 минут.
Когда моющая жидкость остынет, можно оттереть нагар. Он должен отойти гораздо легче.
Очистить грязную сковороду изнутри и снаружи поможет простое мыло (фото: pixabay)
Натрите мыло и смягчите стружку в теплой воде до получения густой кашицы. Вмешайте погашенную столовым уксусом соду и нанесите на наружную поверхность грязной сковороды.
Через 15 минут нагар смойте щеткой или грубой губкой. При необходимости повторите еще раз.
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