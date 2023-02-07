Зачем жарить на сковороде хозяйственное мыло: малоизвестный лайфхак

Как жарка хозяйственного мыла поможет сковороде?

С помощью этого натурального средства можно удалить даже толстый слой нагара и жира.

Необходимо от целого куска отделить маленький брусок и измельчить его при помощи терки. Получившуюся стружку отправьте на сковороду и влейте воду. Жидкости много не нужно, но она должна покрывать мыло.

Включите огонь и подождите, когда мыло превратится в однородную массу и выключите плиту. На это уйдет около 10 минут.

Когда моющая жидкость остынет, можно оттереть нагар. Он должен отойти гораздо легче.

Очистить грязную сковороду изнутри и снаружи поможет простое мыло (фото: pixabay)

Как с мылом почистить наружную сторону сковороды

Натрите мыло и смягчите стружку в теплой воде до получения густой кашицы. Вмешайте погашенную столовым уксусом соду и нанесите на наружную поверхность грязной сковороды.

Через 15 минут нагар смойте щеткой или грубой губкой. При необходимости повторите еще раз.