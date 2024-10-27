Настойка шиповника - суперпродукт для иммунитета. Как ее приготовить

Настойка шиповника поможет бороться с насморком и кашлем, а также может использоваться людям с гипертонией, заболеваниями пищеварительной системы, сердца и сосудов.

Как ее сделать и чем она еще полезна - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)

Чем полезна настойка шиповника

Плоды шиповника использовали в лечебных целях еще в Древней Греции и Риме в начале нашей эры. Однако во время Второй мировой войны в Великобритании, когда не было возможности импортировать цитрусовые, рекомендовали есть шиповник для профилактики цинги.

Шиповник является источником витамина С, которого содержится в шестьдесят раз больше, чем в цитрусовых, 1250 мг на 100 г. Суточная потребность взрослого человека составляет 60-90 мг (в зависимости от пола и возраста).

Однако следует помнить, что при термической обработке при высоких температурах плоды теряют значительное количество витамина С. Поэтому чтобы сохранить насыщенность этого ингредиента, следует приготовить настойку шиповника соответствующим образом.

Этот лечебный напиток поддерживает иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет организм. Он полезен в лечении инфекций верхних дыхательных путей, а также желудочно-кишечных заболеваний и гипертонии.

Для приготовления настойки понадобятся всего 3 ингредиента:

500 г шиповника,

500 мл 40% водки,

3/4 стакана сахара.

Как приготовить настойку шиповника?

Вымытые и обсушенные фрукты нужно наколоть вилкой и пересыпать в стеклянную банку. Также можно срезать стебли, покрытые мелкими колючками. Это облегчит дальнейшее процеживание и освещение настойки.

Добавьте сахар и водку, закройте банку и оставьте в черном месте на 1-2 месяца.

Каждый день или каждые несколько дней встряхивайте банку. По истечении этого времени процедите жидкость через мелкое сито или марлю, чтобы она не помутнела и разлейте в темные стеклянные бутылки.

Готовой настойке лучше всего дать отдохнуть еще 1-3 месяца, потому что тогда она приобретет вкус и правильно мацерируется.

Сахар можно заменить медом, а вместо водки добавить 95% спирт, но обязательно разбавленный водой (500 мл спирта и 250 мл воды), чтобы не потерять ценные витамины и содержащиеся в плодах полезные вещества.

Плоды шиповника можно заготовить для настойки после первых заморозков или заморозить в морозилке. Это делает их слаще, но они теряют значительное количество витамина С. Если мы хотим сохранить их ценную питательную ценность, их следует собирать непосредственно перед созреванием и когда они полностью созреют, то есть когда они темно-красного или бордового цвета и жесткие.

Шиповник является источником витамина С, которого содержится в десять раз больше, чем в черной смородине, и в целых шестьдесят раз больше, чем в цитрусовых, таких как лимон или апельсин.

Кроме витамина С, шиповник также содержит витамины А, В1, В2, Е и К, а также фолиевую кислоту, каротиноиды (астаксантин и ликопин), флавоноиды, органические кислоты, эфирные масла, антоцианы, фитостеролы, дубильные вещества и пектины.

Плоды шиповника оказывают питательно-укрепляющее, слегка слабительное, мочегонное, антиоксидантное, противовоспалительное, антигистаминное и антиэкссудативное, дезинтоксикационное, пребиотическое, иммуностимулирующее и сосудоукрепляющее действие.

Благодаря этому шиповник:

укрепляет иммунитет – кроме витамина С, который поддерживает иммунную систему (его дефицит способствует развитию инфекций),

плоды шиповника также богаты полифенолами, которые поддерживают выработку иммунных клеток, и обладают пребиотическим действием, то есть питают полезные кишечные бактерии,

влияет на эластичность кожи и выработку коллагена - необходим для выработки коллагена в коже, таким образом улучшая упругость кожи и замедляя образование морщин, а также повышая устойчивость кожи к УФ-излучению,

противодействует окислительному стрессу – витамин С является антиоксидантом, который борется со свободными радикалами, таким образом замедляя процессы старения организма,

поддерживает функционирование кровеносной системы – плоды шиповника способствуют выработке оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды, облегчая кровоток и оксигенацию тканей.

Таким образом, это помогает снизить высокое кровяное давление и снижает уровень холестерина, устраняет проблемы с пищеварением – тонизирующие и вяжущие свойства розы оказывают положительное влияние на работу кишечника и помогают бороться с диареей.

Противопоказания к применению настойки шиповника

Из-за содержания спирта настойку шиповника можно употреблять только людям старше 18 лет.

Не рекомендуется употреблять настойку таким людям: