Чем полезны груши, а кому их есть нельзя: правда о популярном осеннем фрукте

Груши - это осенние фрукты, которые очень популярны в Украине. Эти плоды обладают многими полезными свойствами, но есть их можно не всем людям.
Почему нужно есть груши, а кому они противопоказаны - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Богатые клетчаткой
Груши содержат значительное количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварение, помогают в профилактике запоров и поддерживают здоровье кишечника.
Низкая калорийность
Груши содержат мало калорий, поэтому их можно включать в рацион для тех, кто стремится контролировать вес.
Источник витаминов и минералов
Груши богаты витаминами С, К и группой В. Витамин С действует как антиоксидант, помогая укрепить иммунитет, а витамин К способствует здоровью костей и нормализует свертываемость крови.
Также в грушах есть калий, который важен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Антиоксиданты
В грушах содержатся антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, помогающие бороться со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний.
Снижение уровня холестерина :
Пищевые волокна груш помогают снижать уровень "плохого" холестерина, что положительно влияет на здоровье сердца.
Гидратация организма
Груши обладают высоким содержанием воды (около 84%), что помогает поддерживать уровень гидратации организма, особенно в жаркую погоду.
Улучшение здоровья сердца
Калий и содержащиеся в грушах антиоксиданты помогают поддерживать здоровье сердца, снижая риск инфарктов и инсультов.
Противовоспалительное действие
Груши обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспалительные процессы в организме, что важно для профилактики хронических заболеваний.
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта
Груши содержат большое количество клетчатки, что может вызвать вздутие или дискомфорт у людей с гастритом, язвой или колитом.
При аллергии
Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на груши, которая проявляется сыпью, зудом или отеками.
Людям с синдромом раздраженного кишечника (СПК)
Из-за содержания сорбита (сахарный спирт) в некоторых сортах груш они могут вызвать дискомфорт и вздутие.
Детям до одного года
Для грудных детей груша может быть тяжелой для переваривания, особенно в сыром виде.
Людям с диабетом
Хотя груши имеют низкий гликемический индекс, их не следует употреблять в больших количествах во избежание повышения уровня сахара в крови.
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В материале использованы данные с сайтов Health, Nutrition, Eat this, not that.