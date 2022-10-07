Как не остаться без света зимой: этих советов должны придерживаться все украинцы

С наступлением холодного времени года напряжение на электросети увеличивается вдвое из-за использования отопительных приборов и сокращения светового дня. В связи с этим стоит заботиться об электросети вашего жилья.

Styler собрал вам полезные советы, как не остаться без света зимой.

При покупке выбирайте энергоэффективные устройства

Как правило, мощность устройств указывают на упаковке. Предпочитайте технику А, А+, А++, А++++ класса энергоэффективности. Помните: чем меньше мощность, тем лучше.

Приблизительная мощность бытовых электроприборов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Электрическое оборудование и сети должны стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки. Ведь система электроснабжения резервна для обеспечения тепла. Однако в случае включения всех мощных электроприборов не избежать перегрузки», - объяснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Распределяйте нагрузку

Включайте наиболее мощные электроприборы поочередно. Наиболее энергозатратными устройствами являются обогреватели, конвекторы, электропечи, холодильники, бойлеры, электрочайники и утюги.

Особенно это важно для домов, построенных до 2000 года, говорят специалисты. Их внутридомовые сети, как правило, не рассчитаны на высокие нагрузки.

Старайтесь избегать перегрузки в пиковые часы

Есть время, когда нагрузка на электросети особенно высока. Обычно это следующие часы:

с 7:00 до 11:00

с 20:00 до 22:00

В настоящее время жители городов либо собираются на работу с утра, либо возвращаются домой вечером, поэтому соответственно электроприборы работают вдвое мощнее.

Конечно, не пользоваться электроэнергией в это время невозможно, но попытайтесь по крайней мере снизить количество включенных одновременно приборов, что уже значительно уменьшит напряжение.

Перейдите на ночной режим использования

По возможности используйте отопительные устройства, стиральные и посудомоечные машины вечером после 22:00, когда пиковый час закончится. К тому же, таким образом можно сэкономить до 50% электроэнергии.

Если свет все же исчезнет...

При отключении света из-за перегрузки выключите все энергозатратные приборы и включите «автомат». Если и в этом случае продолжает выбивать свет, нужно обратиться к мастеру.

Также запишите телефон электричество вашего ОСМД или управляющей компании, обслуживающей ваш дом. Именно в их зоне ответственности находится обслуживание и ремонт всех внутридомовых сетей.