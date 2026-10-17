Как очистить утюг от накипи и какую воду заливать: советы Philips, Tefal и Panasonic

Почему в утюге образуется накипь

Накипь появляется из-за минеральных веществ, содержащихся в воде. Во время нагревания часть этих веществ образует твердые отложения внутри паровой системы.

Чем жестче вода, тем быстрее может накапливаться накипь. Впоследствии он способен ухудшать подачу пара, а частицы отложений могут выходить через отверстия утюга.

Способ очистки зависит от конструкции утюга. Одни модели имеют функцию самоочистки, другие - съемный контейнер или специальный антинакипной стержень.

Приведенные способы касаются паровых утюгов со встроенным резервуаром. Для парогенераторов с отдельной базой требуется инструкция к соответствующей модели.

Как почистить утюг от накипи с помощью самоочистки

Многие паровые утюги оснащены функцией Self Clean или Calc Clean, позволяющей удалять отложения без добавления бытовых кислот.

В официальных рекомендациях Philips приведен следующий порядок очистки:

Убедитесь, что утюг отключен от сети и наполните резервуар водой. Включите устройство. Если модель имеет регулятор температуры, установите максимальный нагрев и выключите подачу пара. Дождитесь, пока индикатор нагрева загаснет, после чего извлеките вилку из розетки. Держите утюг горизонтально над раковиной, направив подошву вниз. Активируйте функцию Calc Clean кнопкой или переключателем и осторожно покачивайте прибор. Дождитесь, пока вода выйдет через паровые отверстия вместе с частицами накипи. После завершения процедуры, в соответствии с инструкцией производителя, снова нагрейте утюг и проведите им по ненужной ткани, чтобы убрать остатки отложений.

Важно: во время очистки через отверстия могут выходить горячая вода и пар. Не подставляйте руки под подошву и не направляйте ее на себя.

Эта процедура касается указанных паровых утюгов Philips. В моделях других производителей последовательность действий может отличаться.

Как очистить утюг со съемным контейнером от накипи

Некоторые утюги имеют отдельный контейнер или коллектор, в котором накапливаются частицы отложений.

Например, у Philips с системой Quick Calc Release способ извлечения контейнера зависит от его расположения.

Очистка коллектора и запуск самоочистки – отдельные процедуры. Их следует выполнять в соответствии с конструкцией конкретной модели.

Если контейнер расположен у основания прибора, производитель предусматривает его очистку после отключения и охлаждения утюга. Деталь нужно извлечь, опорожнить, промыть, высушить и установить обратно.

В других моделях коллектор находится под подошвой. Для его очищения требуется:

Отсоединить утюг от электросети и дождаться охлаждения. Держать прибор вертикально над раковиной. Откройте фиксатор и осторожно извлеките коллектор. Промыть съемную деталь водой. Слегка встряхнуть утюг, чтобы удалить остатки накипи. Установите коллектор обратно к надежной фиксации.

Не пытайтесь извлекать детали, которые не предназначены для самостоятельной очистки.

Как очистить съемный антинакипной стержень

Другую конструкцию имеют некоторые утюги со съемным антинакипным стержнем.

Для моделей Tefal, предусматривающих такую систему, производитель разрешает очистку детали отдельно от резервуара.

В официальных рекомендациях Tefal приведен следующий порядок действий:

Выключите утюг из розетки и оставьте охлаждаться на 30-45 минут. Слейте остатки воды из резервуара. Извлеките антинакипной стержень, держа его за верхнюю часть. Замочите деталь на 4 часа в натуральном лимонном соке. Тщательно промойте стержень проточной водой. Установите его в соответствии с инструкцией.

Не прикасайтесь к кончику антинакипного стержня.

Лимонный сок разрешен только для очистки соответствующей съемной детали, а не для заливки в резервуар.

Какую воду можно заливать в резервуар утюга

Выбор воды зависит от конкретной модели. Универсального правила использования только водопроводной или только дистиллированной воды нет.

К примеру, Panasonic отмечает, что для соответствующих моделей подходит обычная водопроводная вода. Если она жесткая, производитель рекомендует использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

В то же время в официальных рекомендациях Rowenta для парового утюга Professional указано, что при очень жесткой воде можно использовать смесь из 50% водопроводной и 50% дистиллированной воды.

Таким образом, дистиллированная вода не является универсально правильным выбором для всех утюгов . Перед использованием проверьте рекомендации изготовителя именно вашего прибора.

Что не стоит заливать в резервуар утюга

Уксус и лимонную кислоту часто используют для удаления накипи из чайников. Однако переносить этот способ на паровой утюг без проверки инструкции нельзя.

Например, Braun рекомендует очищать паровую камеру с помощью предусмотренной производителем процедуры и предупреждает использование коммерческих средств для удаления накипи. В то же время для отдельного съемного регулятора пара производитель допускает обработку лимонной кислотой или уксусом.

Следовательно, средство, разрешенное для съемной детали, не обязательно подходит для резервуара и всей паровой системы.

Без прямого разрешения производителя не следует добавлять в резервуар:

Уксус.

Лимонная кислота или лимонный сок.

Бытовые средства против накипи.

Сода и самодельные очистные смеси.

Средства для мытья посуды.

Душевую воду, эфирные масла, кондиционер для белья и жидкий крахмал.

Конденсат из сушильной машины или кондиционера и дождевая вода.

Вода после бытового смягчителя.

Неподходящие жидкости могут повреждать внутренние компоненты прибора и вызвать загрязнение на одежде.

Как почистить подошву утюга и не повредить покрытие

На подошве утюга могут оставаться пригоревшие волокна ткани, крахмал и другие загрязнения.

Для обычной очистки Russell Hobbs рекомендует протирать холодную подошву влажной хлопковой тканью.

Перед очисткой отсоедините утюг от сети и дождитесь охлаждения. Протрите подошву мягкой влажной тканью. Если оставшиеся пятна используйте только способ, разрешенный для соответствующего покрытия.

Не пытайтесь соскребать пригоревшие остатки ножом или другими острыми предметами. Металлические губки и абразивные средства могут повредить поверхность.

Как часто нужно очищать утюг от накипи

Частота очистки зависит от жесткости воды, интенсивности использования и конструкции прибора.

Для отдельных моделей производители рекомендуют ежемесячную самоочистку, для других предусматривают другие интервалы или специальные индикаторы.

На необходимость проверить паровую систему могут указывать следующие признаки:

из паровых отверстий выходят белые частицы;

на одежде появляются коричневые пятна;

пара подается слабее, чем раньше;

прибор сообщает о необходимости очистки.

Эти признаки не всегда свидетельствуют о накипи. Слабая подача пара может быть связана с недостаточным нагреванием или недостатком воды, а коричневые пятна - с добавками в воде, пригоревшими волокнами или остатками стирального средства.

После утюжки сливайте остатки воды, если это предусмотрено инструкцией, и храните прибор в рекомендуемом положении.

Если после очистки утюг продолжает оставлять пятна, протекает или работает неисправно, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь устранить проблему более сильными химическими средствами.