Очистка чайника от накипи с помощью уксуса или лимонной кислоты: пошаговая инструкция

Через накипь чайник может дольше нагревать воду, а частицы налета - попадать в чай или кофе. Убрать его можно с помощью уксуса, лимонной кислоты или специального средства.

Styler рассказывает, как избавиться от накипи и каких ошибок следует избегать.

Что проверить перед очищением

Найдите в инструкции к вашему чайнику раздел об удалении накипи. Проверьте разрешенное средство, его дозировку и способ применения. Используйте следующие методы, только если они соответствуют рекомендациям производителя.

При нагревании уровень воды должен быть между минимальной и максимальной отметками на чайнике.

Перед ручной очисткой и промывкой отсоедините электрочайник от розетки и дайте ему остыть. Не погружайте прибор и подставку в воду.

Как убрать накипь лимонной кислотой

Британская потребительская организация Which? описывает следующий способ:

Наполните наполовину чайник водой и вскипятите ее. Выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Осторожно добавьте в воду 1-2 столовых ложки лимонной кислоты . Оставьте раствор на 15–20 минут. Дождитесь охлаждения, слейте раствор и несколько раз промойте чайник чистой водой.

Как очистить чайник уксусом.

Кислотность уксуса и нагрев проверьте в инструкции. Не заменяйте концентрированной уксусной эссенцией.

Например, на странице ухода за моделью KO3308KR Tefal приводит способ без нагрева:

Налейте в чайник 500 мл белого уксуса кислотностью 8%. Оставьте на час, не включая прибор. Слейте уксус. Промойте чайник чистой водой 5-6 раз.

Для других моделей концентрация, количество уксуса и время обработки могут отличаться.

Как использовать готовое средство от накипи

Выберите очиститель, подходящий для вашего чайника. Проверьте дозировку, температуру воды и время обработки на упаковке.

После использования средства тщательно промойте чайник. Если инструкция предусматривает кипячение чистой воды после очистки, выполните этот шаг и слейте ее.

Что делать, если остался налет

При необходимости повторите обработку разрешенным производителем способом. Не соскребайте отложение ножом, металлической щеткой или другими абразивными инструментами.

Нагревательный элемент не трите даже тканью.

Как очистить фильтр от накипи

Если чайник имеет съемный фильтр, он также нуждается в уходе: сетка задерживает частицы налета.

Вынимайте и очищайте фильтр по инструкции к прибору. Для модели KO3308KR Tefal описывает замачивание фильтра в белом уксусе или разбавленной лимонной кислоте.

Как часто очищать чайник

По рекомендациям экспертов, ориентир – примерно раз в месяц. Для своей модели проверьте частоту очистки в инструкции. Если вода жесткая и налет появляется быстрее, очистка может потребоваться чаще.