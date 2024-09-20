Готовимся к холодам: как стирать вещи из кашемира

Подготовка к стирке кашемировых вещей

Всегда проверяйте этикетку с рекомендациями по уходу, прежде чем стирать вещи из кашемира. Так же как и при стирке шерстяных шапок, шарфов и т.п., при стирке кашемира нужно соблюдать особую осторожность.

Если на кашемировом изделии много декоративных элементов, следует стирать вещь вручную - это убережет изделие от возможных повреждений.

Как стирать вещи из кашемира

Стирать кашемир можно вручную или в стиральной машине. А вот чистить вещи из кашемира техниками "сухой стирки" не рекомендовано.

По сравнению со стиркой, такое очищение будет малоэффективным, ведь не будет удалять грязь и запахи, глубоко проникающие в волокна.

Как стирать кашемировые вещи вручную

Лучше стирать кашемир вручную - это продлит срок ношения вещей. Несмотря на продолжительность такого метода, ручная стирка кашемира длится не более 15 минут и состоит из всего нескольких простых шагов.

Наполните таз прохладной водой примерно наполовину, влейте небольшое количество средства для стирки, следуя инструкциям производителя по дозировке.

Перемешайте средство с водой и осторожно положите кашемировое изделие так, чтобы оно было полностью погружено в раствор. Осторожно сожмите изделие из кашемира, чтобы вода и моющее средство лучше проникли в его волокна, вытесняя грязь.

Оставьте кашемир замачиваться в растворе стирального средства на 10 минут. Затем слейте мыльный раствор и тщательно промойте вещь из кашемира под холодной чистой водой.

При стирке кашемировой одежды вручную важно следовать следующим советам:

никогда не выкручивайте и не трите одежду из кашемира, поскольку это может привести к скручиванию волокон или растяжению - и изменить форму вашего джемпера или других вещей;

поскольку это может привести к скручиванию волокон или растяжению - и изменить форму вашего джемпера или других вещей; поскольку кашемир требует деликатного ухода, лучше использовать жидкое мягкое средство, которое легче выполаскивается.

Также лучше избегать бельевого кондиционера, который может привести к быстрому износу вещей, поскольку он выравнивает структуру поверхности.

Как стирать кашемировые вещи в стиральной машине

Кашемир также можно стирать в стиральной машине, при соблюдении некоторых мер предосторожности, а именно:

для стирки вещей из кашемира используйте деликатный режим или режим для шерсти ;

; всегда стирайте кашемир в холодной воде, положив вещи в сетчатый мешок для белья ;

; используйте жидкое мягкое средство для стирки, которое деликатно очищает материал и легко вымывается из волокон.

Старайтесь избегать использования бельевых кондиционеров, так как они могут привести к более быстрому износу ткани. Кроме этого, ни в коем случае не используйте после стирки кашемира сушильную машину.

Для стирки вещей из кашемира используют холодную воду (иллюстративное фото: Freepik)

Как сушить одежду из кашемира

Несмотря на то, что кашемир можно стирать в стиральной машине, вещи из кашемира нельзя сушить в сушильной машине - высокая температура воздуха, как и воды, вредит материалу.

Чтобы предотвратить усадку одежды, ломкость волокон или образование катышков, всегда сушите кашемир на воздухе.

Также не стоит класть мокрую после стирки одежду из кашемира на батарею - лучше разложить кашемировые изделия для просушки на сухом полотенце или сетке-сушилке и подождать, пока вещи высохнут при комнатной температуре.

Не следует подвешивать мокрое кашемировое изделие, так как вес мокрых волокон приведет к растяжению вещи.

Как часто стирать вещи из кашемира

Ответ зависит от нескольких факторов, в частности от вашего личного уровня комфорта, от того, насколько сильно вы потеете, а также от того, надевается ли под кашемировую одежду футболка или рубашка.

Общая рекомендация - стирать кашемировые и шерстяные изделия примерно после каждых трех-четырех одеваний. Если в вашем шкафу есть куча свитеров, которые вы носите не слишком часто, то один-два раза в сезон - идеальный вариант, чтобы сохранить их чистоту.

Также особенно важно стирать одежду из кашемира, прежде чем убирать вещи на летний сезон, поскольку остатки пота, духов или одеколона (даже если они не пахнут) могут привлекать жучков и моль.