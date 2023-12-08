Главный раввин выпустил песню для поднятия боевого духа украинцев и израильтян (видео)

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман презентовал свою новую песню о любви к Украине и Израилю. В ней он рассказывает о героических людях обоих государств и общей будущей победе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице Главного Рабина в Facebook .

Моше Реувен Асман написал трек, который так и называется "Мій Ізраїль, Моя Україна".

"Хочу презентовать вам мою новую песню, для поднятия боевого духа в это непростое время. Песня о моей любви к Украине и Израилю, о героических людях живущих в этих странах, об общей нелегкой судьбе и общей великой Победе!" - написал он в посте.

В клипе на песню показаны кадры войны в Украине и Израиле. Наиболее эмоциональным является момент, когда разные люди говорят о том, что победа будет и за Израилем, и за Украиной.

Справка

Моше Реувен Асман является главным раввином Синагоги Бродского в Киеве и руководителем Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных громад. Он также основал еврейскую деревню Анатевка.

Моше родился в Ленинграде. После женитьбы в 1987 году уехал в Израиль, где продолжил обучение в иерусалимских ешивах.

По окончании обучения получил звание раввина. В 1991 году его направили в Украину. В 1997 году он стал главным раввином Всеукраинского еврейского конгресса, а уже 11 сентября 2005 Моше Реувен Асмана избрали главным раввином Украины.

8 июня 2023 году он помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.

По информации СМИ, у Моше есть 12 детей и 20 внуков.