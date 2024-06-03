Почему свежие огурцы быстро увядают и какой лайфхак поможет их восстановить

Часто бывает, когда свежие огурцы приносят из магазина, а они быстро становятся мягкими. Есть некоторые способы, которые помогут продлить их свежесть и сохранить их хрустящими.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Как хранить огурцы

Огурцы нужно хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике, как многие делают.

При комнатной температуре огурцы дольше остаются свежими, в то время как хранение при температуре ниже 10°C вызывает повреждение от переохлаждения.

Следует помнить, что в холодильнике они могут оставаться хрустящими максимум три дня. Поэтому если они лежат в холодильнике, то съесть их надо как можно быстрее.

Также в холодильнике не стоит класть огурцы на нижнюю полку, которая обычно является холодной частью.

Храните их отдельно от продуктов с высоким содержанием этилена, таких как бананы, помидоры и яблоки.

Начинать отбор огурцов для длительного хранения необходимо еще на стадии их сбора или покупки, несвежие, перезрелые плоды, для хранения не подходят.

Плоды должны быть без повреждений. На кожуре не должно быть никаких повреждений, иначе плоды скоро начнут портиться.

Для продолжительного хранения лучше брать грунтовые, а не тепличные огурцы с плотной кожурой.

Что поможет быстро оживить мягкие огурцы

Нужно заполнить большую миску холодной водой и положить еще туда несколько кубиков льда. Далее окуните туда огурцы и подождите 15-30 минут.

Холод необходим для уплотнения мякоти огурца.

К тому же, огурцы можно положить в полиэтиленовый пакет, накрыть влажной марлей, а сам пакет не закрывать. Упакованные таким образом плоды могут сохраниться свежими около 10 дней.

Завернув каждый огурец в бумажное полотенце (салфетку) и положив их в целлофановый пакет, можно сохранить огурцы свежими на строк до 2 недель.