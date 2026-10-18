Почему смартфон выключается на холоде: правила Apple и Samsung, которые помогут сохранить батарею

Почему смартфон может выключиться на морозе

Большинство современных телефонов работают на литий-ионных аккумуляторах. Когда температура снижается, химические процессы внутри батареи замедляются, а ее способность отдавать энергию уменьшается. Из-за этого смартфон может быстро терять заряд, медленнее работать или неожиданно выключиться.

Например, на экране может оставаться 30% заряда, но после длительного пребывания на морозе устройство перестанет работать.

В компании Apple объясняют, что использование iPhone при очень низких температурах может временно сократить время автономной работы. После возвращения в более теплые условия показатели обычно нормализуются.

Это означает, что внезапное выключение на холоде не обязательно свидетельствует о неисправности аккумулятора.

Какую температуру выдерживают iPhone и Samsung

Согласно рекомендациям Apple, iPhone лучше всего использовать при температуре окружающей среды от 0 до +35 градусов.

Samsung указывает аналогичный диапазон для своих смартфонов Galaxy.

Однако это не означает, что при температуре -1 градус телефон обязательно перестанет работать. Реакция зависит от продолжительности пребывания на холоде, состояния батареи и нагрузки на устройство.

Особенно внимательными стоит быть владельцам старых смартфонов, поскольку изношенные аккумуляторы могут хуже переносить низкие температуры.

Как защитить батарею смартфона от холода

Чтобы телефон не выключился в самый неподходящий момент, стоит придерживаться нескольких простых правил.

1. Носите смартфон во внутреннем кармане. Так устройство будет лучше защищено от холодного воздуха. Внешний карман куртки или рюкзак не обеспечивают такой защиты.

2. Не оставляйте телефон в холодном автомобиле. Даже если устройство выключено, длительное пребывание при очень низких температурах нежелательно для аккумулятора.

3. Включите режим энергосбережения. На iPhone это режим низкого заряда, а на Samsung Galaxy - энергосбережение. Они помогают ограничить фоновые процессы и уменьшить потребление энергии.

4. Уменьшите яркость экрана. Дисплей потребляет часть заряда, поэтому снижение яркости может помочь смартфону работать дольше.

5. Не держите телефон постоянно в руках на морозе. Если нужно ответить на звонок, можно воспользоваться наушниками, оставив устройство в кармане.

Эти советы не устраняют влияние холода на аккумулятор, но помогают уменьшить дополнительное потребление заряда.

Чего нельзя делать с телефоном после мороза

Одна из распространенных ошибок - пытаться как можно быстрее согреть смартфон после возвращения домой. Не стоит класть его на батарею отопления, подносить к обогревателю или нагревать феном.

Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата, а чрезмерный нагрев создает дополнительные риски для электроники. Лучше оставить устройство в сухом помещении и дождаться, пока оно постепенно нагреется до комнатной температуры.

Также не следует спешить с зарядкой очень холодного смартфона. Apple и Samsung предусматривают температурные ограничения для зарядки. Если аккумулятор слишком холодный, система может временно приостановить процесс.

Поэтому перед подключением к зарядному устройству стоит дать телефону естественным образом согреться.

Как понять, что батарея нуждается в замене

Если смартфон выключается только на морозе, а после возвращения в тепло работает нормально, причина может быть именно в низкой температуре. Но если проблема повторяется даже дома, стоит проверить состояние аккумулятора.

На iPhone это можно сделать в настройках батареи, где отображается ее максимальная емкость. На Samsung Galaxy доступна диагностика через приложение Samsung Members.

Среди признаков возможного износа аккумулятора - частые внезапные выключения, существенное сокращение времени автономной работы и системные предупреждения о состоянии батареи. Если такие проблемы возникают регулярно, целесообразно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Главное правило на холодный сезон - не оставлять смартфон надолго на морозе, избегать резкого нагрева и заряжать его только после возвращения к допустимой температуре.