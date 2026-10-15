Зарядное устройство нагревается при работе: что является нормой и какие признаки неисправности

Зарядное устройство телефона или ноутбука может нагреваться во время работы - это не всегда свидетельствует о неисправности. Но необычно сильный нагрев, запах горелого, дым или искрение во время зарядки - повод немедленно прекратить использование.

Styler рассказывает, почему нагреваются зарядные устройства, какие признаки нельзя игнорировать и что делать при перегреве.

Почему зарядное устройство нагревается

При зарядке адаптер преобразует переменный ток из розетки в постоянный, необходимый для питания устройства. Часть энергии при этом выделяется в виде тепла, поэтому корпус адаптера может нагреваться.

Как объясняет Samsung , повышение температуры смартфона и адаптера при зарядке является нормальным явлением.

Если смартфон слишком нагревается, его защита может замедлить или временно прекратить зарядку.

Само по себе нагрев не означает, что адаптер неисправен. Важно обращать внимание на его температуру, состояние корпуса и другие необычные признаки.

Единой температуры корпуса, по которой можно определить неисправность любого зарядного устройства, отсутствует. Допустимые характеристики зависят от конструкции и черт конкретной модели.

Когда нагрев зарядки становится опасным

Британская организация по электробезопасности Electrical Safety First рекомендует регулярно проверять состояние зарядных устройств, вилок и розеток.

Прекратите использовать зарядное устройство, если заметили:

Необычно сильный нагрев - корпус, вилка или розетка стали настолько горячими, что к ним трудно прикоснуться.

корпус, вилка или розетка стали настолько горячими, что к ним трудно прикоснуться. Запах горелого или дым - возможные признаки опасной неисправности.

- возможные признаки опасной неисправности. Искрение или потрескивание - особенно если они возникают при работе адаптера.

- особенно если они возникают при работе адаптера. Повреждение корпуса - трещины, деформацию, вздутие или следы плавления.

- трещины, деформацию, вздутие или следы плавления. Следы подгорания - потемнение пластика или изменение цвета вилки или розетки.

Не проверяйте нагрев прикосновением, если видите дым, искры или следы плавления. Отключать адаптер от розетки можно только в том случае, если это безопасно.

Опасным признаком является повторное срабатывание защитного автомата во время зарядки.

Если нагревается, искроет или имеет следы подгорания сама розетка, прекратите ее использование и обратитесь к квалифицированному электрику.

Кратковременная искра на контактах вилки при подключении адаптера к розетке иногда является нормальным явлением, объясняют в Apple . Однако если искрение возникает вне контактов вилки, повторяется во время работы или сопровождается повреждениями, пользование адаптером необходимо прекратить.

Не оставляйте зарядное устройство на кровати или под одеялом

Для безопасной работы адаптера требуется достаточная циркуляция воздуха.

В правилах безопасности зарядного устройства Google мощностью 45 Вт указано, что адаптер и заряжаемая им техника должны находиться в хорошо проветриваемом месте.

Не накрывайте зарядный блок одеялом, подушкой, полотенцем или одеждой. Это препятствует отводу тепла.

Если вы используете зарядный блок ноутбука с кабелем питания, поместите его на открытой твердой поверхности в соответствии с инструкцией производителя.

Во время зарядки телефон оставляйте на твердой, ровной поверхности, а не на кровати, диване или в постельном белье.

Проверяйте кабель и разъем зарядки

Причиной опасного нагрева может быть не только адаптер, но и поврежденный кабель или разъем устройства.

В правилам безопасности Google для смартфонов Pixel 10 указано, что использование поврежденных кабелей и адаптеров, а также зарядка при наличии влаги может привести к пожару, поражению током или повреждению техники.

Перед подзарядкой осмотрите кабель: на нем не должно быть оголенных проводов, трещин или поврежденной изоляции.

Штекер должен надежно входить в разъем без чрезмерного усилия. Если кабель постоянно поправляется, чтобы зарядка не прерывалась, прекратите его использование.

Если смартфон сообщает о влаге в разъеме, отсоедините кабель. Не подключайте его повторно, пока разъем и штекер не высохнут.

Используйте совместимые зарядные устройства

Не каждый адаптер все равно подходит для всех телефонов, планшетов и ноутбуков.

Перед использованием проверьте совместимость адаптера и кабеля с устройством, включая поддерживаемые стандарты зарядки и характеристики, указанные изготовителем.

По информации USB Implementers Forum , организации, разрабатывающей спецификации USB, технология USB Power Delivery позволяет совместимым устройствам согласовывать параметры питания в зависимости от их потребностей.

Поэтому сама по себе высокая мощность адаптера не означает, что он будет обязательно перегреваться или передавать устройству чрезмерную мощность.

Например, Apple в своих рекомендациях объясняет, что ноутбуки Mac с подзарядкой через USB-C могут работать с адаптерами USB Power Delivery разной мощности. Однако для наилучшей скорости зарядки производитель советует использовать адаптер с мощностью не меньше рекомендованной для конкретной модели.

Купите зарядные устройства у проверенных продавцов и обращайте внимание на информацию о производителе, модели и технических характеристиках.

Не оставляйте зарядку без присмотра

Специалисты Electrical Safety First рекомендуют не оставлять телефоны и планшеты заряжаться во время сна или без присмотра.

После завершения зарядки отсоединяйте адаптер от сети.

Также не стоит заряжать технику вблизи источников тепла под прямыми солнечными лучами или там, где на нее может попасть вода.

Что делать, если зарядное устройство перегрелось

Если адаптер стал необычно горячим, прекратите зарядку и, если это безопасно, отсоедините его от сети.

Не прикасайтесь к адаптеру или розетке, если они дымят, искрят или имеют следы плавления.

Дождитесь, пока устройство не остынет естественным путем. Не накрывайте его и не пытайтесь охладить водой.

Если адаптер имеет запах горелого, следы плавления, поврежденный корпус или другие признаки неисправности, не используйте его даже после охлаждения.

Обратитесь к изготовителю или сервисному центру для проверки или замените устройство. Не разбирайте и не ремонтируйте неисправный адаптер самостоятельно.

При загорании зарядного устройства немедленно звоните 101. Как объясняет ГСЧС , даже небольшое пламя может быстро распространиться.

Если это безопасно, выключите электропитание на распределительном щитке. Не пытайтесь отсоединять зарядное устройство от розетки, если это чревато поражением током.

Не гасите прибор под напряжением водой. Это может привести к поражению электрическим током.

Если огонь или дым быстро распространяются, немедленно покиньте помещение и предупредите других об опасности. Не пытайтесь самостоятельно потушить масштабный пожар.