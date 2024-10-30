Можно ли родителям целовать детей в губы? Психологи дали ответ

Такие поцелуи могут навредить ребенку

Американский врач считает, что родители, которые целуют детей в губы, совершают плохой поступок. По словам Шарлотты Резник, такие поцелуи могут навредить ребенку, потому что это проявление нежности "слишком сексуально".

Рот - это эрогенная зона, а поцелуй в губы может стимулировать и потенциально озадачить ребенка. Ребенок начинает осознавать свою сексуальность в возрасте от 4 до 6 лет, поэтому следует избегать создания путаных эмоциональных связей. Тем более что дети могут видеть, как мама с папой целуются и для них это проявление любви между мужем и женой.

"Губы и рот - это личные границы детского тела. Когда вы целуете ребенка в губы, вы показываете ему, что границы его тела открыты и кто-то может без проблем вторгнуться на его территорию", - добавила Резник.

Кроме того, категорически против таких поцелуев стоматологи, потому что они считают, что это способ передачи разнообразных бактерий.

"Существует риск передачи таких заболеваний, как грипп, Covid-19 и других респираторных заболеваний, когда вы целуете ребенка в губы или лицо. Ваша слюна может передать гепатит B, если вы инфицированы, особенно если ваш ребенок не был полностью вакцинирован", - говорят врачи.

Поцелуи - это нормальное проявление любви к ребенку

Не все психологи соглашаются с Шарлоттой Резник и считают, что поцелуи в губы между родителями и ребенком не являются по сути сексуальным актом.

"Такие вещи возмутительно говорить родителям. И при критике не учитываются особые отношения, которые родители имеют со своими детьми, и несексуальную природу, из которой происходит такое поведение", - отмечает клинический психолог с Сиднеем Хизер Ирван-Рандл.

Она добавила, что также не учитываются культурные вопросы.

"Мы происходим из культуры, в которой идея поцелуев в щеки и губы является чем-то нормальным. Но если вы переедете в северные части Британии, в частности в некоторые части Шотландии, то поймете, что это не всегда удобно даже для взрослых. А вот в Италии это вопрос даже не поднимается - там целуются все со всеми, и это их культура", - говорит психолог.

Гораздо вреднее таких поцелуев прикосновения, которые могут быть очень обидными для ребенка. К примеру, такие прикосновения, которые нужно держать в секрете и ребенок не должен о них никому рассказывать.

Психологи также обращают внимание на то, что большинство детей естественно просят своих родителей прекратить их целовать в губы, когда они достигают младшего школьного возраста. Сначала из-за стыда перед друзьями, а впоследствии - потому что это не принято между подростками и родителями.