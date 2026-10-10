Чаевые, отказ от "Червоної рути" и конфликты: интервью с уличным музыкантом со Львова

Уличный музыкант Максим Василькив (сценическое псевдо Пішки до моря) рассказал о заработках во время выступлений, реакции прохожих, конфликтах с полицией и другими музыкантами. Он также объяснил, почему не пишет песни специально для публики и почему считает харизму важнее таланта на улице.

В блиц-интервью Styler уличный музыкант поделился опытом выступлений в центре Львова и рассказал об особенностях этой профессии.

– Сколько реально можно заработать за вечер на улице?

— По деньгам? 2 тыс. грн - почти средний показатель.

— Какой человек оставил тебе самые большие "чаевые" и за что (какую песню или слова)?

– Мужчина с девушкой. Он забросил мне на банковскую карточку 5 тысяч гривен и попросил спеть песню группы Океан Ельзы - "Така, як ти". Если честно, то я долго не мог прийти в себя, размышляя о том, что это для кого-то даже не деньги.

— Бывали ли конфликты с полицией, охраной или местными?

— Случалось. Дважды мне написали жалобу, приезжала машина с полицией. Они писали протокол. Все обошлось, просто попросили меня уйти. Но когда играю в центре, то почти каждый день встречаю муниципальную полицию.

— Какая реакция прохожих запомнилась больше всего?

— Не могу вспомнить какую-нибудь одну ситуацию, но я обожаю, когда люди идут, а потом разворачиваются, садятся, где стояли, и слушают меня.

— Кто чаще поддерживает - молодежь, пожилые люди или туристы?

— По-разному на самом деле, не могу никого выделить, моя музыка не очень молодежная или драйвовая.

Выступление в Парке Культуры (фото предоставлено певцом)

— Был момент, когда кто-то плакал или плясал под твою музыку?

— Да, особенно когда пою Скрябина (которого знаю только две песни) или Бумбокс.

— Что по-твоему, люди неправильно думают об уличных музыкантах?

— По-моему, что мы свободны. На самом деле, мы зависимы от огромного количества обстоятельств, и играть на улице - это не выход, это только путь на свободу.

— Есть ли среди прохожих "постоянные фанаты"?

— Конечно, есть, часто это молодые пары, которые приходят послушать меня или люди, которые живут рядом с местами, где я пою.

– Что важнее на улице: талант или харизма?

– Харизма. Я знаю парня с прозвищем "Депутат", так он ни в одну ноту не попадает, но молодежь сбегается, когда он выступает.

— Что тебе больше нравится: петь хиты или авторские песни? А на что лучше реагирует публика?

— Публика, конечно, сильнее реагирует на хиты, потому что большинство людей, которые подходят слушать, - это люди, которые очень любят петь, но часто боятся. Но я люблю петь что-то свое, я давно решил, что я творец, а не шоумен.

Я спрашивал у нашего сообщества, к которому я активно вовлечен, где я часто выступаю, о взаимодействии с аудиторией. Называется "Мозаїка". Когда я играю в парке или где-нибудь, у меня, если честно, на самом деле нет сильного желания с кем-то говорить, что-то спрашивать. Я иногда могу перекинуться словами, но в принципе, как я видел, это другие музыканты тоже делают.

Мне не интересно, чтобы людям нравилась моя музыка. Если она мне нравится - я могу ее распространять, у меня есть желание ее распространять, делиться. Если вдруг так случилось, что другим людям она нравится - то, прикольно, классно. Я радуюсь этому. Но у меня никогда не было самоцели сделать музыку, написать понравившуюся им песню. У меня никогда не было такой мысли.

Максим выступает на улице (фото предоставлено певцом)

— Правда ли, что среди уличных музыкантов существует конкуренция, разделение "жирных" локаций?

— Совершенно да, часто бывают даже конфликты из-за этого. Есть одна история, как три музыканта решили поделить одну территорию, одну точку и договорились делиться по времени: кто когда играет.

Когда в центре Львова запретили играть, то двое из них исчезли. Но один из них продолжал бороться. Даже когда приходила муниципальная полиция и писала протоколы, он спокойно воспринимал это и говорил: "Только я не уйду отсюда". Во время митингов он помогал военным, дав свою аппаратуру. И так случилось, что они уже за него якобы как-то там договорились, он получил разрешение выступать в центре.

После этого бывшие друзья начали спрашивать его: "А чего ты? Мы же вместе с тобой работали, давай, а чего же ты нас бросил?" Он не слушал их.

И случилась одна ситуация такая недавно. Один из этих бывших друзей пришел к нему и говорит: "Ты нас бросил?" и начал лезть к нему уже физически, опрокидывать аппаратуру.

Но конфликтов возникает постоянно много.

Что касается общей этой истории, то это, по сути, как история 100-метровки (проспект Свободы перед Оперным театром). Я не знаю, с тех пор как наш главный герой, все-таки удержавшийся на месте, играет. А другие кто был раньше, кто начал играть недавно - кое-как бегают то сюда, то туда.

Выступление на квартирнике (фото предоставлено певцом)

— Какую песню просят спеть чаще всего?

— "Вона" Тараса Чубая.

— А какие песни ты принципиально не поешь даже за большие деньги?

— "Червону руту". Просто раздражает, слышу ее на каждом шагу.

— Согласен ли ты с мнением, что у уличного музыканта больше опыта, чем у "зеленого" участника современных талант-шоу?

— Не представляю, потому что не общаюсь с участниками шоу, но на запланированных выступлениях я чувствую себя спокойно, людей не боюсь, экспериментирую на сцене без подготовки.

— В каком бы проекте хотел поучаствовать и почему?

— "Голос країни" - в детстве увлекался, когда-то до лет 12 мечтал туда попасть.

— Что больше всего бесит - какой вопрос или фраза, жест, поведение? Есть особенность профессии, о которой знают только те, кто стоит по ту сторону микрофона?

— Люди, думающие, что я могу петь и говорить с ними одновременно. Они стоят возле меня, когда я активно пою, и что-то мне рассказывают. И ожидают, что я буду на это отвечать.