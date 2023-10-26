Будет доступен для большинства: Apple готовит бюджетный MacBook

Аналитик утверждает, что Apple разрабатывает новую бюджетную модель MacBook, которая не будет включена ни в линейку Air, ни Pro. Целью этой инициативы является восстановление спроса на MacBook и достижение ежегодных продаж в объеме 8-10 миллионов устройств.

Для снижения стоимости новой модели Apple может внести изменения в ее дизайн, при этом сохраняя металлический корпус, являющийся характерной чертой всех Mac. Возможно, они рассмотрят вариант использования более доступных материалов, таких как алюминий с меньшей прочностью.

Также существует вероятность, что новый MacBook будет иметь размер 12 дюймов, аналогично базовым моделям 2019 года. Внутри будет использоваться чип Apple Silicon, однако поколение этого чипа пока остается непонятным.

Первоначально предполагалось, что новый MacBook будет представлен в конце 2023 года, но в начале года планы были пересмотрены, и его запуск был перенесен на 2024 год.