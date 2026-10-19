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Люди 19 октября 2026 · 18:01

Анита Луценко показала, как учит своего любимого-испанца украинскому (видео)

Фермин Эгидо уже произносит первые фразы на украинском, а тренер помогает ему совершенствовать произношение
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Анита Луценко показала, как учит своего любимого-испанца украинскому (видео)

Анита Луценко со своим любимым (фото: Styler)

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала, как ее любимый, испанский бизнесмен Фермин Эгидо, изучает украинский язык. Пара устроила небольшой урок прямо в автомобиле, а результатом спортсменка поделилась с подписчиками.

Как проходит обучение и что известно об отношениях влюбленных, рассказывает Styler.

Как Анита Луценко учит любимого украинского

В своих Instagram-stories тренер опубликовала видео, снятое во время поездки с Фермином Эгидо.

На кадрах Анита произносит фразы, которые ее избранник пытается перевести на украинский. В частности, мужчина произносит:

"Я - Фермин, рад познакомиться".

Луценко внимательно слушает любимого и подсказывает, как правильно произносить слова. Когда испанец допускает ошибки, тренер сразу помогает ему их исправить.

"Кроткая украинизация", - шутливо подписала она видео.

Между прочим, языками интересуются оба. Пока Фермин овладевает украинским, сама Анита также изучает испанский.

Как начались отношения Аниты Луценко и Фермина Эгидо

В сентябре 2026 года тренер впервые заинтриговала подписчиков общими кадрами с испанцем, сделанными в Киеве. Однако тогда она еще не рассказывала подробности личной жизни.

16 октября Луценко открыто подтвердила роман, опубликовав романтическую фотосессию с любимым.

На фотографиях пара обнимается и проводит время вместе в столице Украины.

До этого Анита долгое время находилась в отношениях с Александром Лозовцовым, от которого имеет дочь Мию. О разрыве с бывшим партнером она публично сообщила в конце 2025 года.

Кто такой Фермин Эгидо и что его связывает с Украиной

Фермин Эгидо - испанский бизнесмен, основатель и генеральный директор международного проекта OCEANMAN, организующий соревнования по плаванию на открытой воде.

Мужчина неоднократно посещал Украину и поддерживал местное спортивное сообщество. В 2024 году после соревнований в Киеве он поблагодарил украинских организаторов, волонтеров и спортсменов, которые защищают страну, а также почтил память погибших пловцов.

В 2026 году OCEANMAN снова провел соревнования в Киеве. Кроме того, организация помогает украинским ветеранам участвовать в международных заплывах.

О поддержке Украины и роли спорта в восстановлении ветеранов Эгидо рассказывал в августе этого года.

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