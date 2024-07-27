6 увлекательных химических экспериментов дома, которые заставят вашего ребенка полюбить науку

Волшебное молоко

Материалы:

Тарелка

Молоко

Пищевые красители

Средство для мытья посуды

Ватные палочки

Процедура:

Наполните тарелку молоком.

Добавьте несколько капель разных цветов пищевых красителей на поверхность молока.

Нанесите средство для мытья посуды на ватную палочку и осторожно коснитесь поверхности молока, наблюдая за реакцией.

Объяснение: мыло снижает поверхностное натяжение молока, что приводит к рассеиванию молекул жира вместе с красителями, которые прикрепляются к жиру. Этот эксперимент демонстрирует принципы поверхностного натяжения и гидрофобного взаимодействия.

Изготовление слайма

Материалы:

Клей ПВА

Бура

Вода

Пищевые красители (опционально)

Процедура:

Смешайте 1/2 стакана белого школьного клея с 1/2 стакана воды.

В отдельной емкости растворите 1 чайную ложку буры в 1/2 стакана воды.

Медленно добавьте раствор буры в смесь клея, постоянно помешивая.

Содержите слайм до достижения желаемой консистенции.

Разместите пищевой краситель для цветного слайма.

Объяснение: этот эксперимент демонстрирует основы полимерной химии и образование неньютоновской жидкости.

Прекрасно создать игрушку своими руками (фото: Pixabay.com)

Невидимые чернила

Материалы:

Лимонный сок

Белая бумага

Ватная палочка

Источник тепла (утюг)

Процедура:

Смочите ватную палочку в лимонном соке.

Чтобы написать сообщение на белой бумаге, используйте эту палочку.

Дайте лимонному соку полностью высохнуть.

Чтобы обнаружить невидимое сообщение, осторожно гладьте бумагу в низком режиме.

Объяснение: при нагреве лимонный сок окисляется и становится коричневым, что позволяет увидеть невидимое сообщение. Этот эксперимент иллюстрирует химические реакции и катализаторы.

Кола и Ментос

Материалы:

Кока-Кола или Пепси

Леденцы Mentos

Процедура:

Установите бутылку колы на улице.

Бросьте одну или несколько конфет Mentos в открытую бутылку.

Быстро отойдите на несколько шагов.

Объяснение: многие мелкие поры на поверхности Mentos ускоряют высвобождение углекислого газа (CO₂) из газированной воды, поскольку они обеспечивают большую площадь для реакции, что приводит к быстрому взрыву пены.

Обязательно делает этот эксперимент не в помещении! (фото: science-sparks.com)

Фейерверк в банке

Материалы:

Прозрачный стакан или банка

Растительное масло

Вода

Пищевые красители

Таблетки шипучего аспирина

Процедура:

Наполните банку водой на две трети.

Налейте слой растительного масла поверх воды.

Добавьте несколько капель пищевого красителя в растительное масло.

Опустите раздробленную таблетку шипучего аспирина в банку.

Объяснение: реакция аспирина с водой создает пузырьки, поднимающие цветные капли на поверхность. Эта химическая реакция имитирует вид миниатюрного фейерверка.

Блестящие монеты

Материалы:

Уксус

Соль

Маленькая миска

Медные монеты

Процедура:

Насыпьте чайную ложку соли в миску.

Добавьте около 50 мл уксуса и размешайте до растворения соли.

Оставьте монетки в растворе уксуса и соли на 5 минут.

Извлеките монеты и сравните с другими тусклыми медными монетами.

Объяснение: соединение соли (хлорида натрия) и уксуса (уксусной кислоты) образует ацетат натрия и хлороводород. Хлороводород очищает поверхность медных монет, придавая им блеск и удаляя окись.

Кстати, этим методом также пользуются нумизматы (фото: science-sparks.com)

Перед проведением любого из этих экспериментов не забывайте о безопасности. Всегда наблюдайте за детьми во время экспериментов, используйте соответствующие средства безопасности и проводите эксперименты в хорошо проветриваемом помещении.