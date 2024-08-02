5 развлечений летом, которые врачи скорой помощи никогда не позволили бы своим детям

Лето - это время, когда дети проводят много времени на улицах, играя в саду и дворах, у бассейнов, в парках, на пляжах. Однако во время развлечений на свежем воздухе, особенно с маленькими детьми, иногда случаются несчастные случаи и травмы.

Какие развлечения никогда не позволили бы своим детям врачи скорой помощи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Плавать или находиться у воды без присмотра

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, утопление является основной причиной смерти детей от 1 до 4 лет и второй причиной случайной смерти детей от 5 до 14 лет.

Даже если ребенка после утопления удалось спасти, оно все равно может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как повреждение мозга или постоянная потеря трудоспособности. Поэтому врачи особенно бдительны, когда речь идет о детях и безопасности на воде.

"Утопление может произойти через несколько секунд, и дети никогда не должны плавать сами, потому что они могут утонуть. Всегда должен быть кто-то, кто следит за водой, когда дети у водоема. Домашние бассейны всегда должны иметь ограждения", - говорит врач-педиатр Нкеира Ораджиака.

Ездить на велосипеде без шлема

Бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх обратила внимание на исследование 2018 года, показавшее, что примерно 2,2 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет прошли лечение в отделениях неотложной помощи с травмами, связанными с велосипедом, между 2006 и 2015 годами. Это в среднем по 600 травм в день.

"Из них травмы головы наиболее смертоносны, на них приходится примерно 60% смертельных случаев, связанных с авариями на велосипедах среди детей", - сказала она.

Травмы могут возникнуть в результате падения с велосипеда, попытки трюка или ушиба велосипеда. Учитывая высокую частоту травм, связанных с ездой на велосипеде, носить шлем - и правильно его носить - важно как детям, так и взрослым. Исследования показывают, что шлемы снижают риск травм головы, головного мозга и лица.

Шлем должен правильно подходить, чтобы защитить вашего ребенка, это означает, что он должен плотно прилегать вокруг (это означает отсутствие места между пеной и головой ребенка), нижняя часть подушечки в передней части шлема должна быть на ширину одного-двух пальцев выше бровей.

Задняя часть шлема не должна касаться верхней части шеи, а ремешок для подбородка должен быть достаточно натянутым, чтобы между подбородком и ремешком оставалось не больше одного-двух пальцев. Если подбородочный ремень застегнут, шлем не должен двигаться в любом направлении, спиной вперед или сбоку в бок.

Использовать, кататься или играть возле газонокосилки

Ежегодно 10 000 детей получают травмы от газонокосилки, и травмы, связанные с газонокосилкой, является наиболее распространенной причиной серьезной потери конечностей у детей младше 10 лет.

Дети не должны кататься на газонокосилке, даже со взрослыми. И не должны играть на улице, пока взрослые работают с газонокосилкой.

Исследования 2023 показывают, что самые серьезные травмы, связанные с газонокосилкой, случались, когда дети находились рядом с машиной (например, водитель двигал газонокосилку задом и не знал, что за ней ребенок).

Кроме того, камни, палки и прочий мусор могут ударить по лезвиям косилки и улететь в ребенка. Это приводит к травмам глаз или травме лица.

Играть на улице, когда очень-очень жарко

Тепловые рекорды в этом году сражаются по всему миру. Потому как никогда важно осознавать опасность чрезмерного воздействия тепла. Длительное пребывание под действием высоких температур и влажности без облегчения и надлежащей гидратации может привести к повышению температуры вашего тела и привести к заболеваниям, связанным с жарой.

"Дети, особенно маленькие дети, менее способны к терморегуляции и имеют меньшую толерантность к жаре, чем взрослые. Этому много причин, в том числе тот факт, что их физиологические системы развиваются, они имеют меньший объем крови и уменьшают потоотделение", – объясняет Сингх.

Вот почему дети подвергаются большему риску заболеваний, связанных с жарой, таких как жаркая сыпь, тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар.

Кататься на квадроцикле

Езда на внедорожниках или квадроциклах - популярный, но опасный вид активного отдыха среди детей и подростков. Это было названо "серьезной угрозой для здоровья и благополучия" молодых людей.

"Квадроциклы кажутся очень веселыми и очень востребованными летом, но катание требует высоких навыков и быстрого мышления, чего у большинства детей нет", - сказал Ораджиака.

Поэтому AAP говорит, что дети до 16 лет не должны пользоваться квадроциклами. Травмы случаются, когда детей выбрасывают из транспортных средств, они попадают в аварии или переворачиваются, а езда на дорогах общего пользования (а не на полях или тропах) особенно опасна.

Дети могут сломать кости в бедрах, руках или ногах. Кроме того, существует риск серьезных травм головы, особенно если водитель не носит шлем: подумайте о переломах черепа, сотрясении мозга или даже кровоизлиянии в мозг.