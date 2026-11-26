СПЕЦПРОЄКТ 26.11.2026

Купівля нового авто в кредит для споживача зазвичай означає візити до банківських відділень та тривале погодження документів. ПриватБанк переніс банківське оформлення в смартфон, запустивши 22 жовтня сервіс «АвтоКлік» у застосунку Приват24. Запуск відбувся у непростий для ринку момент.

РБК-Україна проаналізувало реальний кейс купівлі авто через новий сервіс, оцінило перспективи для ринку та виокремило ключові ризики в кредитному договорі.

Головне: Ринковий контраст: продажі нових авто скорочуються, але автокредитний портфель банків зростає.

продажі нових авто скорочуються, але автокредитний портфель банків зростає. Умови «АвтоКліка»: рішення за 5 хвилин, оплата першого внеску та КАСКО (якщо воно не в кредит) у Приват24, підпис через SmartID; ставка та строк ідентичні класичним програмам.

рішення за 5 хвилин, оплата першого внеску та КАСКО (якщо воно не в кредит) у Приват24, підпис через SmartID; ставка та строк ідентичні класичним програмам. Перший попит та обмеження: з липня, коли розпочалося бета-тестування, банк отримав понад 4 000 заявок, проте поки що сервіс працює лише в 9 салонах-партнерах, а авто має реєструватися виключно на позичальника.

з липня, коли розпочалося бета-тестування, банк отримав понад 4 000 заявок, проте поки що сервіс працює лише в 9 салонах-партнерах, а авто має реєструватися виключно на позичальника. Думка дилерів та банкірів: цифровізація скорочує час угоди з днів до годин і підвищує конверсію салонів, проте подорожчання грошей стримує здешевлення кредитів.

цифровізація скорочує час угоди з днів до годин і підвищує конверсію салонів, проте подорожчання грошей стримує здешевлення кредитів. Юридичні нюанси: перед підписанням варто ознайомитися з витратами, які пов'язані з отриманням кредиту та умовами страхування автомобіля, а також із порядком дострокового повернення кредиту.

Ви вже обрали авто: оглянули, проїхалися, вирішили, що це саме воно. Далі зазвичай починається найдовше: документи, кредитний менеджер, візити до відділення, кілька днів очікування. Саме цей відрізок ПриватБанк пропонує перенести в смартфон. 22 жовтня банк запустив «АвтоКлік»: кредитне рішення, оплата авансу й КАСКО та підписання договору відбуваються в Приват24. Це перший сервіс такого формату в Україні. Запуск припав на час, коли ринок нових авто скорочується. Тому цей матеріал – не про функції застосунку, а про шлях покупця й ринок.

Ринок падає, а попит на автокредити зростає

За даними асоціації «Укравтопром», за 10 місяців 2026 року в Україні реалізували 53,5 тис. нових легковиків – на 12% менше, ніж за аналогічний період торік (у жовтні продажі впали на 37% рік до року). Проте засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький пояснив РБК-Україна, що настільки різке падіння пов'язане із завищеною базою порівняння. У другій половині 2025 року попит на електромобілі був аномальним через очікуване повернення 20% ПДВ з 1 січня 2026-го. За його розрахунками, близько 70% жовтневого падіння рік до року припадає саме на електрокари, тоді як до жовтня 2024-го ринок скоротився приблизно на 10%. Водночас попит з боку фізичних осіб послабився: реєстрації нових авто скоротилися приблизно на 13%. Натомість серед юридичних осіб вони зросли на 3%. Електромобільний ефект помітний і в банківській статистиці. Як пояснив РБК-Україна керівник департаменту заставного кредитування ПриватБанку Владислав Корольов, кількість профінансованих банком електрокарів для фізичних осіб у 2026 році скоротилася вдвічі – до 1 016 авто, натомість частка гібридів зросла з 14,4% до 23,4%. За даними НБУ, обсяг чистих автокредитів у 2025 році зріс на 41,9%, а за підсумками другого кварталу 2026-го річний приріст становив 43,2%. Портфель автокредитів ПриватБанку фізичним особам перевищив 10 млрд грн. Банк фінансує кожне п’яте нове легкове авто, яке фізичні особи купують у кредит. За оцінками Станіслава Бучацького, в Україні 15–20% нових автомобілів купують у кредит. За даними ПриватБанку, серед фізичних осіб частка таких угод сягає майже 38%. «Частка покупців, що обирають кредитні пропозиції банків, стабільно збільшується», – наголошує Владислав Корольов. Гроші при цьому дорожчають. У січні НБУ знизив облікову ставку до 15%. Але з липня регулятор піднімав її тричі – до 15,5%, 16% і з 30 жовтня до 16,5%. Читайте також:НБУ підвищив облікову ставку: яке нове значення і які ризики його зумовили Керівник напряму автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко пояснив РБК-Україна, що це стримує здешевлення кредитів. Хоча їхня вартість залежить також від строку, першого внеску й партнерських умов дилерів. Тож «АвтоКлік» – не відповідь на просідання ринку, а рішення, яке робить шлях до нового авто простішим. За словами Корольова, з часом на цифровий формат припадатиме 10–30% усіх автокредитів ПриватБанку.

Шлях покупця: від салону до ключів

За описом ПриватБанку, шлях клієнта до придбання автівки має чотири кроки: вибір авто й умов із попереднім рішенням за 5 хвилин; вибір страховки й перший внесок у застосунку; підпис кредитного договору й страховки через SmartID; отримання ключів у салоні. При цьому існує два маршрути: через онлайн-склад партнера, де дані потрапляють у Приват24 автоматично;

через звичайний салон, де паперовий рахунок-фактуру завантажують у застосунок. КАСКО можна сплатити одразу або включити в щомісячний платіж. Клієнт ПриватБанку Олександр обирав Mazda CX-5 цілком офлайн: їздив по салонах, дивився, пробував. «АвтоКлік» з’явився, коли почали оформлювати документи. Рахунок-фактуру видали в салоні й завантажили в застосунок. Банківська частина в перший захід зайняла близько двох годин. Він пояснив РБК-Україна, що був першим клієнтом, на якому сервіс іще тестували, тож процедуру довелося пройти тричі. Востаннє це зайняло приблизно півгодини. Уранці він прийшов у салон, до обіду закрив усі банківські питання, а близько п’ятої виїхав на авто з номерами й техпаспортом. КАСКО оформили в кредит і включили в єдиний платіж. Раніше Олександр брав автокредит у відділенні близько десяти років тому. Тоді процедура тривала кілька днів. Побоювань щодо смартфона не було: «Я прийшов, визначився, чого хочу, а все решту зробив онлайн», – розповів він РБК-Україна. Офлайн, на його думку, має лишатися вибір авто, тест-драйв, огляд машини й отримання ключів. Найскладнішим при впровадженні нової послуги, як пояснює Корольов, була інтеграція з автосалонами, щоб отримувати дані про конкретне авто без рахунку-фактури, а також налаштування онлайн-згоди другого з подружжя на заставу. Для цього розробили окрему функцію. Чоловік або дружина погоджує передачу майна в заставу у власному застосунку Приват24. Це особливо актуально, якщо хтось перебуває за кордоном чи проходить військову службу. Утім, частина паперів лишається. Договір купівлі-продажу авто можна підписати в салоні на папері, хоча з окремими партнерами банк завершує інтеграцію повністю цифрового шляху.

Безпека й межі сервісу

За словами Корольова, усі дії клієнт виконує лише у своєму Приват24, а договір підписує через SmartID. При цьому ключ хмарного кваліфікованого електронного підпису зберігається в захищеному криптографічному модулі банку, а не в пам’яті смартфона, і використати його без окремого пароля неможливо. Якщо зникне світло чи інтернет, заявка не губиться. Клієнт повертається на той самий крок, а система надсилає нагадування. Заявка лишається активною, доки партнер тримає авто в резерві. Обмеження банк називає прямо. «АвтоКлік» діє лише в салонах-партнерах. Їх зараз дев’ять, перелік вужчий, ніж у класичного автокредиту, але мережу розширюють. Авто має бути зареєстроване на самого позичальника. Якщо кредит бере чоловік, а авто реєструють на дружину, потрібен офлайн-шлях. Почати онлайн і завершити у відділенні можна.

Перші результати та погляд салонів

Понад 4 000 заявок банк отримав від старту бета-тестування в другій половині липня. Заявка ще не дорівнює виданому кредиту, тож це показник інтересу, а не результату. За словами Корольова, клієнти й партнери поки вивчають нову послугу. Для салонів, за оцінкою банку, закриття угоди пришвидшується з днів до годин. Бучацький вважає, що така швидкість скорочує час обслуговування й ризик утратити покупця, тобто допомагає дилерам підвищувати конверсію звернень у продажі. Кіпоренко додає, що попередня оцінка дозволяє салонові зосередитися на клієнтах із реальними можливостями. За словами Корольова, умови й ставки в «АвтоКлік» не відрізняються від класичного автокредиту. Аванс від 20% вартості авто, строк від 12 до 60 місяців. Різниця – у каналі оформлення й переліку партнерів.

У чому унікальність послуги

Запуск «АвтоКліку» ПриватБанком є першим подібним досвідом в Україні. У світі ж аналогічні рішення існують. Наприклад, турецький Garanti BBVA дозволяє погоджувати документи на автокредит у мобільному застосунку просто в салоні. А грецький Piraeus Bank через e-banking приймає заявки на кредити для авто з порталу car.gr. Утім, Кіпоренко нагадує, що навіть за максимальної цифровізації зазвичай в офлайні лишаються реєстрація авто, страхування й застава, а подекуди й нотаріальні дії. Щоб їх цифровізувати, потрібна взаємодія банків, дилерів, страховиків, нотаріусів і державних реєстрів. В «АвтоКліку» все інакше. Тож його цінність полягає не в світовій унікальності, а в повному цифровому циклі на локальному ринку – без нотаріуса, з онлайн-заставою та страхуванням. «Тут все цифровізовано: і страхування, і реєстри, і застава. Ніяких нотаріальних дій», – підкреслює Владислав Корольов. Найбільший же потенціал, за оцінкою Бучацького, мають рішення, що поєднують цифровізацію з конкурентними й прозорими умовами.

Що перевірити перед підписом

Опис необхідного пакету документів розміщений на сторінці «АвтоКліка»: паспорт споживчого кредиту, істотні характеристики послуги, умови й правила. Повну вартість кредиту варто оцінювати на своєму прикладі суми, строку й авансу. За умовами програми, кредит можна достроково погасити без штрафних санкцій, а страхову компанію й тариф КАСКО обирає клієнт. Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», позичальник має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів із дати його укладення, дотримуючись передбаченої законом процедури. Виняток становлять кредити, забезпечені нотаріально посвідченою заставою. У ПриватБанку уточнили: в «АвтоКліку» нотаріальне посвідчення застави не передбачене, тому законодавче право на відмову в межах цього строку зберігається. Сергій Кіпоренко нагадує, що в такому разі клієнт має повернути отримані кошти та сплатити проценти за фактичний період користування кредитом. Читайте також:КАСКО у смартфоні: як застрахувати авто без поїздок до офісу і що при цьому варто перевірити Щодо прострочення банк пояснює: діють стандартні для автокредиту санкції. Тобто – подвійні проценти й пеня. Але на час воєнного стану банк тимчасово припинив ці нарахування. Кіпоренко радить також уточнити, чи покриває страховий поліс воєнні ризики та кому виплачуватимуть компенсацію в разі повної втрати автомобіля. А ще – не передавати нікому кодів підтвердження.

Отже кредит у смартфоні не змінює ані курсу валют, ані скасованих пільг на електромобілі, ані облікової ставки 16,5%. Оскільки мова про оптимізацію і зручність саме клієнтського шляху. І для того, хто вже вирішив купити авто, шлях до ключів може скоротитися до кількох кроків у застосунку. Для банку це ставка на зручність, яка спрацює, поки в покупця є вибір. Для салонів – спроба закривати угоди за години, а не за дні. Наскільки це працює, покажуть не перші 4 000 заявок, а те, скільки з них дійшло до ключів. А покупцеві варто пам’ятати просте: швидкість оформлення не скасовує потреби читати договір. Паспорт кредиту, повну вартість і умови відмови варто переглянути до підпису в смартфоні так само уважно, як ручкою.