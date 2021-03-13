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Жесткий карантин во всей Украине: когда могут ввести и каким он будет

Автор: Анна Киселева

В Украине на фоне третьей волны коронавируса резко растет заболеваемость. Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий оценил возможность локдауна и объяснил низкий темп вакцинации. Также он рассказал, какими будут новые ограничения и при каких условиях введут жесткий карантин на территории всей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Как сообщается, новых ограничений не будет. Возможен ввод старых, когда 13 областей окажутся в красной зоне или 70% коек будут переполненными.

Также Радуцкий прокомментировал ситуацию со скоростью вакцинации в стране.

"Темпы вакцинации очень медленные. Причины: антиагитация - "колят говном" - со стороны украинских политиков и фейки России, которая ведет корпоративную войну с другими производителями", - считает чиновник.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации также сообщил, что после консультации с врачом и сам будет вакцинироваться.

Радуцкий сообщает, что государства ЕС паспорта вакцинации не вводят и условием для пересечения границы наличие прививки пока не является.

"Страны ЕС не вводят международные паспорта вакцинации. Есть страны, которые делают это для внутреннего пользования", - добавил эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки, 12 марта, подтвердили 13 276 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

Также 12 марта, правоохранители провели проверку в "Буковеле" за нарушение карантина. По информации местных СМИ, полиция блокировала работу подъемников.

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