Жесткий карантин во всей Украине: когда могут ввести и каким он будет

Как сообщается, новых ограничений не будет. Возможен ввод старых, когда 13 областей окажутся в красной зоне или 70% коек будут переполненными.

Также Радуцкий прокомментировал ситуацию со скоростью вакцинации в стране.

"Темпы вакцинации очень медленные. Причины: антиагитация - "колят говном" - со стороны украинских политиков и фейки России, которая ведет корпоративную войну с другими производителями", - считает чиновник.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации также сообщил, что после консультации с врачом и сам будет вакцинироваться.

Радуцкий сообщает, что государства ЕС паспорта вакцинации не вводят и условием для пересечения границы наличие прививки пока не является.

"Страны ЕС не вводят международные паспорта вакцинации. Есть страны, которые делают это для внутреннего пользования", - добавил эксперт.