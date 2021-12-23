Ждать ли тепла на Рождество? Прогноз погоды на выходные 25-26 декабря

Погода в субботу

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях в субботу столбики термометров поднимутся до +4...+6. Ночью возможен мокрый снег, днем - снег с дождем.

На юге, а также в Винницкой области осадков не предвидится, температура - +4...+8.

На остальной территории Украины в субботу пройдут дожди с мокрым снегом. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3, ночью - от -1 до -4.

Это не самый удачный день для прогулок - лучше остаться дома пить чай со свежеиспеченным имбирным печеньем.

Погода в выходные в Карпатах ожидается снежная, при -2...-3.

Если собираетесь на Рождество покататься на лыжах или сноуборде, не сходите с разрешенных трасс, поскольку сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Это означает, что снег под ногами может сползти даже из-за незначительной нагрузки, поэтому не стоит гнаться за эффектными селфи на крутых склонах.

К чему готовиться в воскресенье?

В конце недели в западных, северных и центральных регионах, по данным Sinoptik.ua, установится погода без существенных осадков, столбики термометров покажут -1...-4.

Только на Закарпатье ожидается небольшой снег, который начнется ночью и с перерывами будет падать весь день.

На юге и востоке Украины воскресенье будет дождливым, возможен снег.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - 0...-3, в Донецкой и Луганской областях - -2...-4.

Погода в начале недели

Последняя неделя 2021 года начнется с дождя с мокрым снегом почти во всех регионах Украины.

Осадки обойдут только Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

Морозная погода в понедельник (до -2...-5) ожидается во всех областях, кроме Николаевской, Херсонской, Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Здесь будет умеренно прохладно - + 2...-4.

Синоптики рассказали о погоде на католическое Рождество (фото: РБК-Украина)

Народные приметы 25-26 декабря

В ночь на 25 декабря обязательно посмотрите в окно: если небо ясное, готовьтесь к холодной зиме и жаркому лету.

А если звезд не будет видно за тучами, нас ждет короткая и теплая зима с дождливым летом.

Дачникам и фермерам народные традиции советуют следить за ветром. Если 25 декабря - на Спиридона - он трижды сменит направление, урожай в наступающем году будет богатым.

Ну а погода 26 декабря предсказывала, каким будет наступающий январь. Если верить этой примете, украинцев ждет вполне комфортное начало года.