Завершилася зміна "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова

Добігла кінця остання цього літа зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова для дітей віком від 8 до 14 років, які постраждали від війни в Україні. Це були дуже насичені два тижні, протягом яких учасники зміни відпочивали та оздоровлювалися, знаходили нових друзів, працювали з психологом та опановували навички блогера.

Під час цієї зміни до дітей завітав Ярослав Войцешек, сценарист всесвітньо відомого українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad FILM.UA Group. Він розробив та провів інтерактивний дводенний майстер-клас на тему "Як придумати власний фільм". Ярослав поділився враженнями щодо взаємодії з юними учасниками зміни.

"Вражає те, що вони сміливі. У дорослих є купа заборон: так не можна думати, писати... А у дітей цього немає. Приємно споглядати за цією свободою і відкритістю, це надихає. І вони чесні. Якщо їм цікаво, вони говорять про це відкрито. Якщо нецікаво, вони засинають", - посміхається Ярослав.

Наразі "Мавка" - це найкасовіший український фільм та анімаційний фільм у національному прокаті за всю історію Незалежності. Його купили до показу 80 країн світу. Сценарист пояснив, чому важливо проводити такі заняття та знайомити дітей з різними професіями.

"Коли я випускався зі школи, мені ніхто не сказав, що можна навіть мріяти стати кінематографістом. Я сподіваюся, що після майстер-класу хтось обере розвиватися в напрямку кінематографії. І ми отримаємо кіномитця, який буде прославляти український кінематограф і Україну", - каже Ярослав.

Зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова дарують дітям можливість відволіктися від війни та переживань, зміцнити здоров’я та психіку. Кожна зміна - це багато спілкування, фізичної активності та творчості: досвіду, який позитивно впливає на хлопців та дівчат і допоможе їм зберегти теплі спогади про добре проведений час.

Участь у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" беруть діти, які багато пережили через війну. Серед них - діти, які були депортовані до росії та повернулися в Україну; ті, хто втратив батьків внаслідок війни; дітлахи з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Навесні та влітку 2023 року учасниками зміни стали 150 дітей. Загалом у рамках проєкту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни. Набір на наступні зміни буде оголошено згодом.