Зарядний пристрій нагрівається під час роботи: що є нормою та які ознаки несправності

Чому зарядний пристрій нагрівається

Під час заряджання адаптер перетворює змінний струм із розетки на постійний, необхідний для живлення пристрою. Частина енергії при цьому виділяється у вигляді тепла, тому корпус адаптера може нагріватися.

Як пояснює Samsung , підвищення температури смартфона та адаптера під час заряджання є нормальним явищем.

Якщо смартфон надто нагрівається, його система захисту може сповільнити або тимчасово припинити заряджання.

Саме по собі нагрівання не означає, що адаптер несправний. Важливо звертати увагу на його температуру, стан корпусу та інші незвичні ознаки.

Єдиної температури корпусу, за якою можна визначити несправність будь-якого зарядного пристрою, немає. Допустимі показники залежать від конструкції та характеристик конкретної моделі.

Коли нагрівання зарядки стає небезпечним

Британська організація з електробезпеки Electrical Safety First рекомендує регулярно перевіряти стан зарядних пристроїв, вилок і розеток.

Припиніть користуватися зарядним пристроєм, якщо помітили:

Незвично сильне нагрівання - корпус, вилка або розетка стали настільки гарячими, що до них важко торкнутися.

- корпус, вилка або розетка стали настільки гарячими, що до них важко торкнутися. Запах горілого або дим - можливі ознаки небезпечної несправності.

- можливі ознаки небезпечної несправності. Іскріння чи потріскування - особливо якщо вони виникають під час роботи адаптера.

- особливо якщо вони виникають під час роботи адаптера. Пошкодження корпусу - тріщини, деформацію, здуття або сліди плавлення.

- тріщини, деформацію, здуття або сліди плавлення. Сліди підгоряння - потемніння пластику або зміну кольору вилки чи розетки.

Не перевіряйте нагрівання дотиком, якщо бачите дим, іскри чи сліди плавлення. Від'єднувати адаптер від розетки можна лише тоді, коли це безпечно.

Небезпечною ознакою також є повторне спрацьовування захисного автомата під час заряджання.

Якщо нагрівається, іскрить або має сліди підгоряння сама розетка, припиніть її використання та зверніться до кваліфікованого електрика.

Короткочасна іскра на контактах вилки під час підключення адаптера до розетки іноді є нормальним явищем, пояснюють у Apple . Однак якщо іскріння виникає поза контактами вилки, повторюється під час роботи або супроводжується пошкодженнями, користування адаптером потрібно припинити.

Не залишайте зарядний пристрій на ліжку чи під ковдрою

Для безпечної роботи адаптеру потрібна достатня циркуляція повітря.

У правилах безпеки зарядного пристрою Google потужністю 45 Вт зазначено, що адаптер і техніка, яку він заряджає, мають перебувати в добре провітрюваному місці.

Не накривайте зарядний блок ковдрою, подушкою, рушником або одягом. Це перешкоджає відведенню тепла.

Якщо користуєтеся зарядним блоком ноутбука з кабелем живлення, розмістіть його на відкритій твердій поверхні відповідно до інструкції виробника.

Телефон під час заряджання залишайте на твердій, рівній поверхні, а не на ліжку, дивані чи серед постільної білизни.

Перевіряйте кабель і роз'єм заряджання

Причиною небезпечного нагрівання може бути не лише адаптер, а й пошкоджений кабель або роз'єм пристрою.

У правилах безпеки Google для смартфонів Pixel 10 зазначено, що використання пошкоджених кабелів і адаптерів, а також заряджання за наявності вологи може призвести до пожежі, ураження струмом або пошкодження техніки.

Перед заряджанням огляньте кабель: на ньому не повинно бути оголених дротів, тріщин або пошкодженої ізоляції.

Штекер має надійно входити в роз'єм без надмірного зусилля. Якщо кабель потрібно постійно поправляти, щоб заряджання не переривалося, припиніть його використання.

Якщо смартфон повідомляє про вологу в роз'ємі, від'єднайте кабель. Не підключайте його повторно, доки роз'єм і штекер не висохнуть.

Використовуйте сумісні зарядні пристрої

Не кожен адаптер однаково підходить для всіх телефонів, планшетів і ноутбуків.

Перед використанням перевірте сумісність адаптера й кабелю з вашим пристроєм, зокрема підтримувані стандарти заряджання та характеристики, зазначені виробником.

За інформацією USB Implementers Forum , організації, що розробляє специфікації USB, технологія USB Power Delivery дозволяє сумісним пристроям узгоджувати параметри живлення залежно від їхніх потреб.

Тому сама по собі висока потужність адаптера не означає, що він обов'язково перегріватиметься або передаватиме пристрою надмірну потужність.

Наприклад, Apple у власних рекомендаціях пояснює, що ноутбуки Mac із заряджанням через USB-C можуть працювати з адаптерами USB Power Delivery різної потужності. Однак для найкращої швидкості заряджання виробник радить використовувати адаптер із потужністю не меншою за рекомендовану для конкретної моделі.

Купуйте зарядні пристрої у перевірених продавців і звертайте увагу на інформацію про виробника, модель і технічні характеристики.

Не залишайте зарядку без нагляду

Фахівці Electrical Safety First рекомендують не залишати телефони та планшети заряджатися під час сну або без нагляду.

Після завершення заряджання від'єднуйте адаптер від електромережі.

Також не варто заряджати техніку поблизу джерел тепла, під прямими сонячними променями або там, де на неї може потрапити вода.

Що робити, якщо зарядний пристрій перегрівся

Якщо адаптер став незвично гарячим, припиніть заряджання та, якщо це безпечно, від'єднайте його від електромережі.

Не торкайтеся адаптера або розетки, якщо вони димлять, іскрять чи мають сліди плавлення.

Дочекайтеся, доки пристрій охолоне природним шляхом. Не накривайте його та не намагайтеся охолодити водою.

Якщо адаптер має запах горілого, сліди плавлення, пошкоджений корпус або інші ознаки несправності, не використовуйте його повторно навіть після охолодження.

Зверніться до виробника чи сервісного центру для перевірки або замініть пристрій. Не розбирайте та не ремонтуйте несправний адаптер самостійно.

У разі загоряння зарядного пристрою негайно телефонуйте 101. Як пояснює ДСНС , навіть невелике полум'я може швидко поширитися.

Якщо це безпечно, вимкніть електроживлення на розподільному щитку. Не намагайтеся від'єднувати зарядний пристрій від розетки, якщо це загрожує ураженням струмом.

Не гасіть електроприлад під напругою водою. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Якщо вогонь або дим швидко поширюються, негайно залиште приміщення та попередьте інших про небезпеку. Не намагайтеся самостійно загасити масштабну пожежу.