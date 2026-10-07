Разом понад 18 років: Віктор Бронюк показав нове фото з дружиною Тетяною

Як Бронюк привітав дружину

З нагоди дня народження Тетяни артист опублікував у своєму Instagram їхнє спільне фото та зізнався, наскільки цінує кохану.

Бронюк подякував дружині за любов, ніжність, терпіння та підтримку, а також за тепло, яке вона створює в їхній родині.

"Ми разом пройшли багато, і я особливо ціную кожну нашу спільну мить - від найзвичайніших буднів до найщасливіших моментів", - написав співак.

Він також зізнався, що хоче провести з Тетяною ще багато років, разом подорожувати, здійснювати мрії та продовжувати закохуватися одне в одного.

Віктор Бронюк з дружиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Що відомо про шлюб Віктора і Тетяни Бронюків та як вони виглядали раніше

Історія пари розпочалася у 2007 році. Тетяна тоді займалася організацією заходів та зв'язалася з Віктором щодо виступу його гурту. Після знайомства вони багато спілкувалися телефоном, а згодом Тетяна переїхала з Івано-Франківська до Вінниці.

12 липня 2008 року пара одружилася. Весілля влаштували в рідному селі музиканта Соколові на Вінниччині, а святкування провели в українському стилі.

Бронюк та його дружина (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

У липні 2026 року Віктор і Тетяна відзначили вже 18 років шлюбу. Тоді співак також публічно освідчився дружині в коханні та показав архівні кадри з їхнього весілля.

Подружжя виховує двох дітей - доньку Єву та сина Данила.