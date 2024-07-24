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Відпочили і опанували психологічні техніки: завершилася літня зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Середа 24 липня 2024 15:33
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Відпочили і опанували психологічні техніки: завершилася літня зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова Фото: завершилася літня зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Літня зміна "Блогер Кемп" добігла кінця. Відпочинок для хлопців і дівчат, які постраждали від війни, був організований Фондом Ріната Ахметова. Цього разу у зміні знову брали участь діти, яких вдалося повернути із РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що кожна дитина отримала не лише оздоровлення і спогади про Закарпаття, а й допомогу психологів, які пройшли навчання від фонду і вміють працювати із травмою війни. А ще, нові навички із блогерства та підказки про те, як обрати професію.

"Мені тут подобається. Особливо тоді, коли ми всі сидимо біля багаття", - розповідає 14-літній Кирило з міста Ізюм.

Його ровесник Орест із Гостомеля також задоволений відпочинком.

"Тут класно. Звичайно, спека дошкуляла, але басейн тут шикарний і в нас є кондиціонер. Ще мені дуже сподобалось, що тут "Блогер Кемп" і ми вчилися знімати відео", - ділиться враженнями Орест.

І додає, що психологи, які працюють у таборі, "допомагають прийти у нормальний стан в умовах цієї війни, відійти від неї". І що техніки, якими поділилися фахівці, будуть корисними у різних ситуаціях і далі.

У кожній зміні "Блогер Кемпу" беруть участь діти, які втратили батьків під час війни; діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; хлопці й дівчата, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії; діти з деокупованих територій та дітлахи, які постраждали від бойових дій.

За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.

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Рінат Ахметов
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