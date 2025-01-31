Це просто космос! Скільки коштує у 2025 році квиток на політ за межі нашої планети

Скільки коштує злітати в космос у 2025 році?

Головне питання для майбутнього космічного туриста - вартість. Якщо ви мрієте хоча б на кілька хвилин відчути невагомість, то суборбітальний політ із Virgin Galactic або Blue Origin обійдеться приблизно в 250 000-450 000 доларів. Наприклад, Blue Origin вже здійснювала такі польоти, і серед пасажирів був навіть 90-річний Вільям Шатнер, відомий за роллю капітана Кірка у "Зоряному шляху".

Для тих, хто хоче більше, є орбітальні подорожі. Наприклад, компанія Axiom Space пропонує тиждень на Міжнародній космічній станції (МКС) за 55 мільйонів доларів. А якщо вам цього мало - можна вирушити ще далі.

SpaceX планує комерційні польоти навколо Місяця, які оцінюються в сотні мільйонів доларів. Тож космос стає ближчим, але все ще залишається розвагою для обраних.

Космічні туристи (фото: Вікіпедія)

Що потрібно, щоб стати космічним туристом?

Мати гроші - ще не все. Космічні компанії висувають суворі вимоги до здоров'я пасажирів. Перед польотом туристи проходять медичне обстеження, адже серйозні проблеми з серцем, тиском чи опорно-руховим апаратом можуть стати перешкодою.

Окрім цього, потрібно пройти навчання та підготовку. Наприклад, майбутніх пасажирів SpaceX та Axiom Space тренують у спеціальних центрах, де вони звикають до умов невагомості та вчаться діяти у надзвичайних ситуаціях. Тренування можуть тривати від кількох днів (для коротких польотів) до кількох місяців (якщо ви летите на МКС).

Які ризики та труднощі чекають на туристів?

Космічний політ - це не тільки захопливий досвід, а й серйозне випробування для організму. Навантаження під час запуску та посадки можуть бути дуже сильними, особливо для людей, які не звикли до екстремальних умов.

Ще один важливий момент - невагомість. Вона може викликати космічну хворобу, яка нагадує сильне морське захитування. Навіть досвідчені астронавти часто страждають від нудоти, головного болю та дезорієнтації в перші дні перебування на орбіті.

Не варто забувати і про радіацію. У космосі рівень радіаційного випромінювання набагато вищий, ніж на Землі, що може впливати на здоров'я, особливо при довготривалих польотах. Крім того, існує ризик технічних несправностей, адже навіть найсучасніші космічні кораблі не застраховані від поломок.

Так виглядає Земля з модуля Axiom (фото: Вікіпедія)

Чи стане космічний туризм доступнішим у майбутньому?

Хоча сьогодні космос - це розкіш, у майбутньому ситуація може змінитися. Приватні компанії активно працюють над тим, щоб знизити вартість польотів. Наприклад, Starship від SpaceX розробляється з урахуванням можливості перевезення великої кількості людей, що потенційно здешевить подорожі.

Є також концепції орбітальних готелів. Axiom Space планує відкрити комерційний космічний модуль уже в найближчі роки, а Orbital Assembly Corporation мріє побудувати космічну станцію, яка зможе приймати туристів, як звичайний готель.

Якщо технології будуть розвиватися такими ж темпами, то через 10-20 років квиток у космос може коштувати менше ніж 50 000 доларів. А поки що космічний туризм залишається ексклюзивною розвагою для мільярдерів, але хто знає - можливо, вже у наступні десятиліття ми всі зможемо відчути, як це, побачити Землю з висоти 400 км.