"Смерекова хата" з вишнями: сімейний рецепт торта, який готують роками (фото)

Скільки трубочок потрібно для приготування

За цим рецептом виходить один великий торт із 21 вишневих трубочок.

Трубочки випікаємо партіями по 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Після складання торту потрібен час для просочування, тому найкраще залишити його в холодильнику на ніч.

Що знадобиться для "Смерекової хати"

Для десерту потрібно окремо підготувати тісто, вишневу начинку та сметанний крем.

Для тіста:

200 г розм'якшеного вершкового масла

200 г сметани жирністю 30%

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

400 г борошна.

Для начинки:

800 г вишень без кісточок після розморожування та стікання зайвої рідини

цукор - за смаком.

Для крему:

900 г густої сметани жирністю 30%

350 г цукру.

Як приготувати тісто

Спочатку змішайте борошно з розпушувачем і дрібкою солі. Додайте розм'якшене вершкове масло та сметану, після чого замісіть однорідне тісто.

Готове тісто поставте у холодильник на 15 хвилин.

Після охолодження розділіть його на 21 приблизно однакову частину. Так трубочки матимуть схожий розмір і їх буде зручніше складати у готовий торт.

Як підготувати вишневу начинку

Для начинки використовуйте вишні без кісточок. Підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди.

Якщо використовуєте заморожені вишні, заздалегідь розморозьте їх та відкиньте на друшляк, щоб добре стекла зайва рідина. Для цього рецепта потрібно 800 г вже розморожених вишень після стікання соку.

Якщо ягоди кислі, присипте їх цукром за смаком.

Як сформувати трубочки

Кожну з 21 частини охолодженого тіста тонко розкачайте та оберіть одну довжину в межах 20-25 см і формуйте всі трубочки приблизно однаковими, щоб торт було зручно складати.

Уздовж центру кожної смужки щільно викладіть вишні в один ряд. Після цього з'єднайте краї тіста над начинкою та ретельно защипніть їх по всій довжині.

Особливо добре закрийте краї, щоб під час випікання витікало якомога менше вишневого соку.

Сформовані трубочки викладіть на деко, застелене пергаментом, швом догори, залишаючи між ними невелику відстань.

Мама формує трубочки з вишнями (фото: Остапова Анастасія)

Як випікати трубочки

Поставте деко у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте трубочки на середньому рівні в режимі "верх-низ" протягом 15-20 хвилин.

Оскільки трубочок виходить 21, ми випікаємо їх кількома партіями.

Час приготування може трохи відрізнятися залежно від духовки та товщини тіста, тому орієнтуйтеся також на зовнішній вигляд. Готові трубочки мають набути легкого золотистого відтінку.

Не перетримуйте їх у духовці, щоб тісто залишалося м'яким і ніжним.

Після випікання дайте трубочкам повністю охолонути. Не складайте торт, поки вони ще теплі, інакше сметанний крем може стати надто рідким.

Трубочки з вишневою начинкою під час випікання (фото: Остапова Анастасія)

Як приготувати крем

Для крему візьміть 900 г густої сметани жирністю 30% та додайте цукрову пудру за смаком.

Сметану з цукром перемішайте ложкою до однорідної кремової консистенції.

Крем має бути достатньо густим, щоб не стікати з трубочок і допомагати готовій "хатинці" тримати форму.

Як скласти "Смерекову хату"

Коли вишневі трубочки повністю охолонуть, починайте формувати торт.

Першим викладіть ряд із 6 трубочок на велику тарілку або піднос та щедро промастіть його сметанним кремом.

Наступний ряд сформуйте з 5 трубочок, знову промастіть кремом і продовжуйте складати торт, щоразу зменшуючи їхню кількість.

Схема складання "Смерекової хати" така: 6-5-4-3-2-1.

Завдяки цьому десерт набуває характерної форми хатинки. Саме через неї у нашій родині торт також називають "Вишневою хатинкою".

Кожен шар добре промащуйте сметанним кремом. Коли всі трубочки будуть складені, вкрийте кремом верх і боки торта.

Готова "Смерекова хата" (фото: Остапова Анастасія)

Скільки має просочуватися торт

Одразу після приготування подавати "Смерекову хату" не варто. Їй потрібен час, щоб сметанний крем добре просочив трубочки.

Ми залишаємо готовий торт у холодильнику на ніч. За цей час тісто стає ніжнішим, а вишнева кислинка добре поєднується із солодким кремом.

Наступного дня "Смерекова хата" добре тримає форму під час нарізання, а всередині кожного шматочка видно трубочки з вишневою начинкою.