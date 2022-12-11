Що чекає на українців у 2023 році: прогноз таролога

Що обіцяє українцям 2023 рік

Так, експерт з карт Таро прогнозує, що в 2023 році український народ перейде на новий рівень фінансів. Також зміниться і ситуація із роботою.

"Ситуація з фінансами та роботою зміниться на краще. Народ України переходить на новий рівень фінансів, нарешті з'явиться певна стабільність", - повідомила вона.

Також на хороші новини чекають і український бізнес.

"Бізнеси, які змогли пережити перший важкий етап війни, зможуть вистояти, адаптуватимуться досягати нових вершин у 2023 році", - спрогнозувала Наталіс.

Таролог також розповіла, що побачила на картах долю деяких українських жінок. За її словами, велика частина з них - не повернеться.

"Я бачу, що будуть повернення додому українок з дітьми, але не всіх. Тут є чинник – погані стосунки з чоловіком. Тому частина мігранток не повертатиметься", - повідомила Доміні.

Також таролог вважає, що наступного 2023 року варто здійснювати посттравматичну підтримку не тільки для військових, а й для всіх, хто цього потребує мирного населення.

"Цьому напрямку потрібно приділити більше уваги", - додала Наталіс.

Наталіс Доміні (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

Що зміниться у світі і як це позначиться на українцях

На думку таролога, у 2023 році у світі утворюються нові союзи.

"Щодо світового порядку в 2023 році карти вказують на те, що старі домовленості та надії на плідну співпрацю будуть зруйновані. Це стосується азіатських ринків, російської частки в торгівлі з Європою. Проходитиме реформація світових ринків, створюються нові спілки", - повідомила Наталіс.

Також експерт прогнозує, що допомога Україні у зв'язку з війною продовжиться.

"Поки війна триватиме, інші політичні амбіції України не активно реалізовуватимуться. Нам продовжуватимуть допомагати, головне не застрягнути в цій фазі, а стати на рівний щабель з вагомими гравцями міжнародної арени", - резюмувала таролог.

Наталіс Доміні (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)