Савойська для голубців, брюссельська для запікання: як правильно обрати капусту

Білокачанна - для борщу, голубців і квашення

Білокачанна капуста має щільний качан із гладкими світло-зеленими листками. У сирому вигляді вона хрустка, а після термічної обробки стає м'якшою та набуває солодкуватого смаку.

Це універсальний варіант для борщу, супів, тушкованих страв і голубців. Щільні листки добре витримують тривале приготування, а молода капуста з ніжнішою текстурою особливо підходить для свіжих салатів.

Білокачанну капусту також широко використовують для квашення. У University of New Hampshire Extension рекомендують обирати для цього свіжі, тверді качани та дотримуватися перевірених рецептів ферментації.

Для квашення особливо важливо використовувати правильні пропорції капусти й солі, оскільки вони впливають на процес ферментації та безпечність продукту.

Червонокачанна - для салатів, маринування та тушкування

Червонокачанна капуста має щільні фіолетово-червоні листки та дещо гостріший смак, ніж білокачанна.

Її часто використовують у свіжих салатах із морквою, яблуками та іншими овочами. Вона також підходить для маринування, запікання й тушкування.

У матеріалі University of Illinois Extension пояснюють, що червонокачанна капуста містить антоціани - рослинні пігменти, які надають їй характерного забарвлення. Під час термічної обробки колір може змінюватися. Додавання лимонного соку, оцту або іншого кислого інгредієнта допомагає зберегти червонуватий відтінок.

Тому для тушкування червонокачанної капусти добре підходять рецепти з яблуками та невеликою кількістю оцту.

Пекінська - для салатів, кимчі та швидкого тушкування

Пекінська капуста має видовжений качан, світло-зелені листки та товсті білі прожилки. Її смак м'якший і злегка солодкуватий, а листя ніжніше, ніж у звичайної білокачанної.

Завдяки цьому вона добре підходить для свіжих салатів, страв із локшиною, супів, швидкого обсмажування та тушкування.

Пекінську капусту також використовують для приготування кимчі - корейської ферментованої страви. Як пояснюють у University of Georgia Extension , її традиційно поєднують із редькою, морквою, часником, імбиром та іншими інгредієнтами.

Для швидкого обсмажування пекінську капусту краще нарізати великими шматочками й не тримати довго на вогні, якщо хочете зберегти легкий хрускіт.

Савойська - для голубців, супів і тушкування

Савойську капусту легко впізнати за зморшкуватими, хвилястими листками зеленого кольору. Вона має ніжнішу текстуру та м'якший смак, ніж звичайна білокачанна.

Завдяки гнучким листкам її зручно використовувати для голубців та інших страв із начинкою. Савойську капусту також додають до супів, тушкують або швидко обсмажують.

Кулінарна авторка Томасіна Мірс поділилася в The Guardian рецептом фаршированої савойської капусти.

Для нього листки спочатку бланшують у киплячій воді протягом 3-4 хвилин, щоб вони стали достатньо м'якими для загортання начинки.

Цвітна - для запікання, пюре та крем-супів

Цвітна капуста відрізняється від качанних різновидів тим, що в їжу використовують її щільну головку, утворену недорозвиненими суцвіттями.

Вона має м'який смак, тому добре поєднується зі спеціями, сиром і різними соусами.

Цвітну капусту можна запікати, готувати на парі, обсмажувати або використовувати для крем-супів і пюре. Як пояснюють у Iowa State University Extension , її можна готувати цілою або попередньо розділити на суцвіття.

Для запікання розділіть головку на суцвіття, змішайте їх з олією та спеціями й викладіть на деко одним шаром. Готуйте до підрум'янення та бажаної м'якості.

Для пюре або крем-супу капусту потрібно готувати довше, щоб її було легко подрібнити.

Броколі - для гарнірів, супів і швидкого обсмажування

Броколі має зелені суцвіття та щільні стебла. У кулінарії використовують обидві частини, хоча жорстку зовнішню шкірку великих стебел за потреби зрізають.

Вона підходить для приготування на парі, швидкого обсмажування, запікання та супів.

У матеріалі Alabama Cooperative Extension System фахівці радять запікати броколі з олією, часником і спеціями, готувати на парі або додавати до салатів та гарячих страв.

Для запікання суцвіття можна викласти на деко одним шаром і готувати за температури приблизно 220 градусів протягом 14-18 хвилин, доки краї не підрум'яняться, а стебла не стануть м'якшими.

Якщо хочете зберегти щільнішу текстуру, не варто надто довго варити броколі. Для крем-супу, навпаки, її готують до м'якості.

Після очищення від жорсткої шкірки стебла можна нарізати тонкими смужками та додати до салату, супу або обсмажити з іншими овочами.

Брюссельська - для запікання та гарнірів

Брюссельська капуста утворює маленькі щільні качанчики, які нагадують мініатюрну білокачанну капусту.

Вона має характерний капустяний смак і щільну текстуру. Її можна готувати на парі, тушкувати або запікати.

Особливо добре брюссельська капуста підходить для запікання. Підрум'янені зовнішні листки надають страві виразнішого смаку.

Colorado State University Extension радять обрізати сухі кінчики качанчиків, прибрати пошкоджені зовнішні листки та розрізати капусту навпіл.

За цим рецептом підготовлені качанчики змішують з олією, сіллю та перцем і запікають за температури 220 градусів близько 20 хвилин, перемішавши посередині приготування. Орієнтир готовності - підрум'янені хрусткі листки та качанчики, які легко проколюються виделкою.

Для рівномірного приготування великі качанчики краще розрізати на четвертинки.

Кольрабі - для хрустких салатів і запікання

Кольрабі відрізняється від більшості інших видів капусти округлим потовщеним стеблом, яке зовні нагадує ріпу.

Її м'якуш щільний і хрусткий, із м'яким смаком, що нагадує поєднання капусти та броколі.

Кольрабі можна їсти сирою, нарізавши тонкими смужками або натерши на тертці. Вона добре підходить для салатів із морквою, яблуками та іншими овочами.

Для гарячих страв її можна нарізати кубиками, запікати, тушкувати або готувати на парі.

Як пояснюють у Martha Stewart , невелика кольрабі зазвичай ніжніша та солодша. У міру росту її шкірка стає жорсткішою.

Молоду кольрабі з тонкою шкіркою не завжди потрібно очищати. Великі стеблоплоди краще почистити перед приготуванням.

Під час покупки обирайте тверду кольрабі без м'яких ділянок і пошкоджень.

Пак-чой - для швидкого обсмажування та супів

Пак-чой, або бок-чой, належить до китайських капустяних культур. На відміну від пекінської капусти, він не утворює щільного качана.

Рослина має широкі білі або світло-зелені черешки та темно-зелені листки. Черешки залишаються хрусткими, а листя швидко розм'якшується під час нагрівання.

За даними University of California, Davis , пак-чой має злегка солодкуватий смак із м'якими перцевими нотками.

Його часто використовують для швидкого обсмажування, супів та інших страв із короткою термічною обробкою.

Пак-чой добре поєднується з часником, імбиром, соєвим соусом і кунжутною олією.

Перед приготуванням ретельно промийте ділянки між черешками, де може накопичуватися ґрунт. Для обсмажування товсті черешки краще класти на сковороду раніше за ніжне листя, оскільки їм потрібно більше часу для розм'якшення.

Яку капусту обрати для конкретної страви

Для борщу та звичайних супів - білокачанну.

- білокачанну. Для голубців - білокачанну або савойську.

- білокачанну або савойську. Для квашення - білокачанну, а для кимчі - пекінську.

- білокачанну, а для кимчі - пекінську. Для свіжих салатів - білокачанну, червонокачанну, пекінську або кольрабі.

- білокачанну, червонокачанну, пекінську або кольрабі. Для тушкування - білокачанну, червонокачанну або савойську.

- білокачанну, червонокачанну або савойську. Для крем-супу - цвітну капусту або броколі.

- цвітну капусту або броколі. Для запікання - цвітну, брюссельську, броколі або кольрабі.

- цвітну, брюссельську, броколі або кольрабі. Для швидкого обсмажування - пак-чой, пекінську або савойську капусту.

Це не суворі правила. Більшість видів капусти можна готувати різними способами. Головна відмінність полягає в тому, наскільки добре вони зберігають форму, як швидко розм'якшуються та як змінюється їхній смак.

Як обрати свіжу капусту в магазині чи на ринку

Під час покупки звертайте увагу на щільність качана, стан листків і відсутність ознак псування.

За рекомендаціями Mississippi State University Extension , для білокачанної капусти варто обирати тверді, компактні та важкі для свого розміру качани. Зовнішні листки мають бути свіжими, без пожовтіння, пошкоджень і м'яких ділянок.

Для інших видів є свої ознаки свіжості:

Червонокачанна - щільний качан із пружними листками без тріщин і пошкоджень.

- щільний качан із пружними листками без тріщин і пошкоджень. Пекінська - свіже світло-зелене листя без плям і значного в'янення.

- свіже світло-зелене листя без плям і значного в'янення. Савойська - пружні хвилясті листки без пожовтіння та м'яких ділянок.

- пружні хвилясті листки без пожовтіння та м'яких ділянок. Броколі - щільні зелені суцвіття із закритими бутонами, без пожовтіння.

- щільні зелені суцвіття із закритими бутонами, без пожовтіння. Цвітна капуста - тверда, компактна головка без темних м'яких ділянок.

- тверда, компактна головка без темних м'яких ділянок. Брюссельська - щільні качанчики зі свіжими зеленими листками.

- щільні качанчики зі свіжими зеленими листками. Кольрабі - тверде потовщене стебло без тріщин і пошкоджень.

- тверде потовщене стебло без тріщин і пошкоджень. Пак-чой - пружні черешки та свіже зелене листя без в'янення.

Не купуйте капусту з ознаками гниття, слизькими ділянками або неприємним запахом.