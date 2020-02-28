Праздник 28 февраля: что нельзя делать в этот день, приметы

Праздник 28 февраля (Коллаж РБК-Украина)

28 февраля православные христиане почитают память святого Онисима

Какой сегодня праздник. 28 февраля 2020 года в православной церкви почитают память святого Онисима, которого также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Онисима считают покровителем пастухов.

Наши предки справляли Онисима-зимоборника, ведь бытовала на Руси примета, что сегодня зимушка тщетно пытается победить весну. С 28 февраля крестьяне традиционно провожали зиму. На Онисима погода не радует теплом, так как зима злится, что ее гонят поскорее освободить владения для весны, но народ все равно радовался. В деревнях устраивают гуляния с множеством развлечений, крестьяне поют песни и водят хороводы.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.

28 февраля почитали память Онисия (фото из открытых источников)

Приметы этого дня:

Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса.

Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури

Если в этот день слышен лай лисиц вдалеке – ждите снегопада.

Если снег в этот день практически полностью растает – много сена будет.

Ярко-красный закат предвещает сильный снег.

Мало снега – ждите неурожая.

Что нельзя делать в этот день: