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Корисне 11 жовтня 2026, 13:39

Очищення чайника від накипу за допомогою оцту або лимонної кислоти: покрокова інструкція

Пояснюємо, як позбутися накипу та промити чайник після обробки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Очищення чайника (фото: Styler)
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Через накип чайник може довше нагрівати воду, а частки нальоту - потрапляти в чай або каву. Прибрати його можна за допомогою оцту, лимонної кислоти або спеціального засобу.

Styler розповідає, як позбутися накипу та яких помилок варто уникати.

Що перевірити перед очищенням

Знайдіть в інструкції до вашого чайника розділ про видалення накипу. Перевірте дозволений засіб, його дозування та спосіб застосування. Наведені нижче методи використовуйте лише якщо вони відповідають рекомендаціям виробника.

Під час нагрівання рівень води має бути між мінімальною та максимальною позначками на чайнику.

Перед ручним очищенням та промиванням від’єднайте електрочайник від розетки та дайте йому охолонути. Не занурюйте прилад і підставку у воду.

Як прибрати накип лимонною кислотою

Британська споживча організація Which? описує такий спосіб:

  1. Наповніть чайник водою наполовину та закип'ятіть її.
  2. Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
  3. Обережно додайте у воду 1-2 столові ложки лимонної кислоти.
  4. Залиште розчин на 15-20 хвилин.
  5. Дочекайтеся охолодження, злийте розчин та кілька разів промийте чайник чистою водою.

Як очистити чайник оцтом

Кислотність оцту та потребу в нагріванні перевірте в інструкції. Не замінюйте його концентрованою оцтовою есенцією.

Наприклад, на сторінці догляду за моделлю KO3308KR Tefal наводить спосіб без нагрівання:

  1. Налийте в чайник 500 мл білого оцту кислотністю 8%.
  2. Залиште на одну годину, не вмикаючи прилад.
  3. Злийте оцет.
  4. Промийте чайник чистою водою 5-6 разів.

Для інших моделей концентрація, кількість оцту й час обробки можуть відрізнятися.

Як використати готовий засіб від накипу

Оберіть очищувач, який підходить для вашого чайника. Дозування, температуру води та час обробки перевірте на упаковці.

Після використання засобу ретельно промийте чайник. Якщо інструкція передбачає кип'ятіння чистої води після очищення, виконайте цей крок і злийте її.

Що робити, якщо залишився наліт

За потреби повторіть обробку дозволеним виробником способом. Не зішкрібайте відкладення ножем, металевою щіткою або іншими абразивними інструментами.

Нагрівальний елемент не тріть навіть тканиною.

Як очистити фільтр від накипу

Якщо чайник має знімний фільтр, він також потребує догляду: сітка затримує частинки нальоту.

Виймайте й очищуйте фільтр за інструкцією до приладу. Для моделі KO3308KR Tefal описує замочування фільтра в білому оцті або розведеній лимонній кислоті.

Як часто очищувати чайник

За рекомендаціями експертів, орієнтир - приблизно раз на місяць. Для своєї моделі перевірте частоту очищення в інструкції. Якщо вода жорстка й наліт з'являється швидше, очищення може знадобитися частіше.

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