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Найкращі чоловіки й татусі за гороскопом. Ці знаки Зодіаку - справжній скарб

Найкращі татусі за знаком Зодіаку (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що чоловіки-представники деяких знаків Зодіаку частіше за інших стають ідеальними партнерами. Шлюб з ними - справжнє щастя, а у вихованні дітей їм просто немає кращих.

Які знаки Зодіаку - найкращі чоловіки і тата, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Телець

Чоловік-Телець здатний бути надійним і люблячим супутником. З ним ви навряд чи будете боятися проблем. Тельці віддаються коханню та шлюбу на всі 100%, однак за однієї умови - їм потрібно розуміти та відчувати, що їх дійсно цінують. Представники цього знака Зодіаку нерідко стають хорошими батьками, адже вони піклуються про дітей і готові не просто допомагати своїй дружині, а розділяти з нею всі клопоти.

Лев

Чоловік-Лев може здаватися запальним і навіть самозакоханим. Однак якщо він зустріне ту, якій захоче присвятити своє життя, все змінюється. Представники цього знака Зодіаку можуть бути неймовірно вірними та надійними чоловіками. А якщо у Лева з'являється дитина, він готовий перевернути для неї всі гори.

Скорпіон

Чоловік-Скорпіон нерідко вважається складним, закритим і навіть відстороненим. Але у стосунках з представником такого знака Зодіаку ви навряд чи будете скаржитися на брак уваги. Такого чоловіка складно назвати ледащим або байдужим, у ролі обранця й батька він робитиме все, що від нього вимагається. Важливо лише озвучувати свої бажання і не перетворювати шлюб на змагання.

Козоріг

Чоловік-Козеріг не любить говорити про почуття, але на ділі він завжди покаже, що кохає. Представники цього знака Зодіаку цінують надійність і чесність. І якщо ви зумієте розтопити серце Козорога - він стане турботливим чоловіком і максимально відповідальним батьком. У стосунках і вихованні дітей вони готові до компромісів і поділу обов'язків, важливо лише проговорювати всі деталі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку казково пощастить у вівторок.

Крім цього, читайте Таро-гороскоп на тиждень.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Parade, Hindustan Times.

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