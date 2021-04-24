Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд

Магнитные бури в конце апреля

Небольшая вспышка на Солнце произойдет в субботу, 24 апреля. Она будет средней интенсивности, но может стать причиной головной боли, ухудшения общего состояния здоровья, сонливости и раздражительности.

Магнитные бури в мае

Первая майская магнитная буря ожидается 4 числа. По данным ученых, она также будет средней интенсивности и жителям Земли может принести лишь небольшой дискомфорт.

А вот в середине мая ожидается сильная магнитная буря, которая будет длиться почти целую неделю. Воздействие этой вспышки могут почувствовать люди, которые совершенно не склонны к метеозависимости.

Ухудшение самочувствия начнется 12 мая, 13 и 14 мая ожидается пик – ученые присвоили этой буре уровень G1. С 15 и по 18 мая буря будет бушевать, но уже с понижением интенсивности.

Магнитные бури в конце апреля и в мае

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости.

Нарушения сна, сонливость, бессонница, упадок сил.

Перепады артериального давления, головные боли, нарушение сердечного ритма.

Раздражительность, агрессия, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины.Сильная усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Как помочь организму во время магнитных бурь