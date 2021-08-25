Ляшко сделал важное заявление о начале учебного года: "ситуация не везде одинакова"

Как будут учиться школьники с 1 сентября

По словам главы Минздрава, государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года.

Он отметил, что сейчас Украина находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности, а потому нет необходимости переходить на дистанционное обучение.

"Мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу..." - сказал Ляшко.

При этом, отметил министр, если пойдут осложнения эпидемиологической ситуации и будет наблюдаться рост количества случаев заболевания на COVID-19, и, соответственно, страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень в рамках адаптивного карантина, то в таком случае будут работать только те школы, где вакцинировались более 80% педагогического состава.

Сколько учителей вакцинировались?

Ляшко отметил, что сегодня уже большое количество школ, где почти все педагоги вакцинировались от коронавируса.

"Но эта ситуация не везде одинакова по стране... Мы будем разрешать образовательный процесс, если 80% учителей будут вакцинированы. Дальше будем смотреть на динамику", - добавил он.

Министр заверил, что в настоящее время нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает именно детей.

"Мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - резюмировал министр.