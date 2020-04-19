Карантин в Украине продлят: названа дата первых ослаблений ограничений

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине хотят продлить до середины мая

Карантин в Украине из-за коронавируса длится уже с 12 марта и должен был закончиться 24 апреля, но ограничения пока снимать не планируют. Власти ожидают вспышку коронавирусной инфекции в течение двух следующих недель после Пасхи, так как этот религиозный праздник сопровождался рядом нарушений карантинных норм. Как сообщает анонимный источник, в высшем руководстве Минздрава карантин в Украине планируют продлевать до середины мая.

Меры по предотвращению распространения коронавируса будут ослаблены после всех прогнозируемых вспышек. По мнению руководства Министерства здравоохранения Украины, карантин для работоспособного населения ослабят к середине мая.

"Будет продление (карантина. – ред.) до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся", – цитирует "Сегодня" сотрудника одной из служб, работа которой координируется через высшее руководство Минздрава.

Стоит отметить, что власти ожидают возможные вспышки коронавирусной инфекции после Пасхи, а также майских праздников. При этом до массового похода групп риска в церковь на Пасху правительство утверждало, что Украина идет по оптимистичному сценарию. Если украинцы будут продолжать участвовать в массовых мероприятиях без соблюдения минимальных профилактических мер, карантин может продлиться существенно дольше, считают в правительстве.

Также напомним, что по данным еще одного источника карантин в Украине планируют продлить до 25 мая.