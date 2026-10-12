UA / RU
rbc.ua
Останні новини
08:19 Корисне
Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту
06:24 Корисне
Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті"
06:02 Гороскопи
Таро-гороскоп на 12 жовтня: прогнози для Тельців, Раків, Левів та інших знаків Зодіаку
20:05 Гороскопи
Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Роуз назвала знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх
18:43 Смачно
Гарбузовий лате з маршмелоу: покроковий рецепт популярного осіннього напою
18:01 Люди
Олена Світлицька про стосунки з Цимбалюком: як почався їхній роман і чому пара досі живе окремо
17:21 Смачно
Хрусткі тортильї з куркою та моцарелою: покроковий рецепт із відео
16:44 Люди
Ксенія Мішина обрізала своє довге волосся: як тепер виглядає зірка "Кріпосної" (відео)
16:01 Корисне
Осіння підготовка газону до зими: що потрібно зробити у жовтні
15:23 Тренди
Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото)
Всі новини
Головна Корисне Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту
Корисне 12 жовтня 2026 · 08:19
Add as a preferred source on Google

Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту

Навіть невеликого отвору в стіні може вистачити гризунам, щоб потрапити всередину в пошуках тепла та їжі
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту

Як захистити будинок від мишей (фото: Styler)

З настанням холодів миші частіше шукають їжу та захищені місця для зимівлі, тому можуть проникати до будинків, гаражів і господарських приміщень. Один із найефективніших способів профілактики - знайти та закрити отвори, через які гризуни можуть потрапити всередину.

Як розповідає Styler, рекомендації щодо захисту житла від гризунів наводить Агентство з охорони довкілля США.

Перевірте щілини біля труб і дверей

Мишам достатньо дуже невеликого отвору, щоб проникнути всередину. Тому варто уважно оглянути місця, де в будинок входять водопровідні, газові та інші комунікації.

Також перевірте простір навколо дверей і вікон, вентиляційні отвори та ділянки, де стіни з'єднуються з фундаментом. Особливу увагу варто приділити гаражу, підвалу та господарським приміщенням.

Невеликі отвори можна закрити матеріалами, які гризунам складно прогризти. Для більших щілин рекомендують використовувати металеву сітку, листовий метал, цемент або інші міцні матеріали.

Не залишайте мишам доступу до їжі

Навіть якщо всі очевидні щілини закриті, гризунів може приваблювати доступна їжа. Крупи, борошно, корм для домашніх тварин та інші продукти краще зберігати в щільно закритих контейнерах.

Крихти та залишки їжі потрібно регулярно прибирати, а сміттєві відра тримати закритими. Не варто залишати на ніч миски з кормом для домашніх тварин, особливо в приміщеннях, куди гризуни потенційно можуть потрапити.

Огляньте простір навколо будинку

Захист починається не лише всередині оселі. Дрова, коробки, сміття та інші речі біля стін можуть створювати для мишей зручні схованки.

Потрібно прибирати потенційні місця укриття та не створювати біля будинку умов, які приваблюють гризунів. Варто також стежити за сміттєвими баками та не залишати поруч із будинком доступні харчові відходи.

Як зрозуміти, що в будинку вже є миші

Однією з найпомітніших ознак є дрібний послід у шафах, коморах, біля продуктів або вздовж стін. Також можна помітити погризені упаковки, сліди на поверхнях чи пошкоджені матеріали.

Якщо такі ознаки вже з'явилися, важливо не лише боротися з гризунами, а й знайти шлях, яким вони потрапили до приміщення. Інакше проблема може повторитися навіть після того, як мишей вдалося позбутися.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати картоплю, щоб вона долежала до весни, та якими мають бути температура і вологість.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати Корисне Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати
Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році
Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році Люди
Як швидко почистити білі гриби, лисички та опеньки: практичні методи
Як швидко почистити білі гриби, лисички та опеньки: практичні методи Корисне
Більше цікавого
Арабіка чи робуста: головні відмінності видів кави та ступенів обсмажування Арабіка чи робуста: головні відмінності видів кави та ступенів обсмажування Юлія Шиканова · 10 жовтня 2026, 18:38
Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео) Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео) Юлія Люшньова · 10 жовтня 2026, 19:28
Норвезький блогер підтримав Україну танцем під Jerry Heil на кордоні з Росією: реакція співачки Норвезький блогер підтримав Україну танцем під Jerry Heil на кордоні з Росією: реакція співачки Наталя Крижанівська · 10 жовтня 2026, 15:58
Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті" Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті" Остапова Анастасія · 12 жовтня 2026, 06:24