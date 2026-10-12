Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту

З настанням холодів миші частіше шукають їжу та захищені місця для зимівлі, тому можуть проникати до будинків, гаражів і господарських приміщень. Один із найефективніших способів профілактики - знайти та закрити отвори, через які гризуни можуть потрапити всередину.

Як розповідає Styler, рекомендації щодо захисту житла від гризунів наводить Агентство з охорони довкілля США.

Перевірте щілини біля труб і дверей

Мишам достатньо дуже невеликого отвору, щоб проникнути всередину. Тому варто уважно оглянути місця, де в будинок входять водопровідні, газові та інші комунікації.

Також перевірте простір навколо дверей і вікон, вентиляційні отвори та ділянки, де стіни з'єднуються з фундаментом. Особливу увагу варто приділити гаражу, підвалу та господарським приміщенням.

Невеликі отвори можна закрити матеріалами, які гризунам складно прогризти. Для більших щілин рекомендують використовувати металеву сітку, листовий метал, цемент або інші міцні матеріали.

Не залишайте мишам доступу до їжі

Навіть якщо всі очевидні щілини закриті, гризунів може приваблювати доступна їжа. Крупи, борошно, корм для домашніх тварин та інші продукти краще зберігати в щільно закритих контейнерах.

Крихти та залишки їжі потрібно регулярно прибирати, а сміттєві відра тримати закритими. Не варто залишати на ніч миски з кормом для домашніх тварин, особливо в приміщеннях, куди гризуни потенційно можуть потрапити.

Огляньте простір навколо будинку

Захист починається не лише всередині оселі. Дрова, коробки, сміття та інші речі біля стін можуть створювати для мишей зручні схованки.

Потрібно прибирати потенційні місця укриття та не створювати біля будинку умов, які приваблюють гризунів. Варто також стежити за сміттєвими баками та не залишати поруч із будинком доступні харчові відходи.

Як зрозуміти, що в будинку вже є миші

Однією з найпомітніших ознак є дрібний послід у шафах, коморах, біля продуктів або вздовж стін. Також можна помітити погризені упаковки, сліди на поверхнях чи пошкоджені матеріали.

Якщо такі ознаки вже з'явилися, важливо не лише боротися з гризунами, а й знайти шлях, яким вони потрапили до приміщення. Інакше проблема може повторитися навіть після того, як мишей вдалося позбутися.