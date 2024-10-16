Як створити гармонійні стосунки між батьками та дітьми: реєстрація на онлайн-тренінг від Фонду Ахметова
Позитивне батьківство - підхід у вихованні дітей, який сприяє формуванню здорової особистості. Він базується на емпатії та заохоченні дитини до розвитку, і для кожного етапу дорослішання є свої "ключі". Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до практичного тренінгу "Основні принципи позитивного батьківства".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Реєстрацію відкрито тут.
Тренінг відбудеться у четвер, 31 жовтня 2024 року, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма Фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".
Спікеркою заходу стане Галина Мазур, сертифікована тренерка з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання, експертка Фонду Ріната Ахметова.
На онлайн-тренінгу розглядатимуться такі питання:
1. Позитивне батьківство: ключові аспекти.
2. Форми та методи виховання залежно від віку дитини та її потреб.
3. Переваги позитивного батьківства для формування особистості дитини.
На учасників очікує не лише теорія, а й багато практичних порад щодо того, як створити гармонійні стосунки між батьками та дітьми, а також прикладів, як це відбувається у житті.
Захід буде корисним для усиновителів, батьків-вихователів ДБСТ, опікунів та прийомних батьків, а також всіх, хто дотичний до процесу виховання дітей.
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