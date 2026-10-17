Як очистити праску від накипу та яку воду заливати: поради Philips, Tefal і Panasonic

Праска може почати слабше подавати пару або залишати на одязі білі частинки та коричневі сліди. Однією з можливих причин є накип у паровій системі. Однак спосіб його видалення залежить від конструкції приладу, а неправильне очищення може призвести до пошкоджень.

Styler розповідає, як видалити накип із праски, яку воду використовувати та яких помилок варто уникати під час догляду.

Чому у прасці утворюється накип

Накип з'являється через мінеральні речовини, які містяться у воді. Під час нагрівання частина цих речовин утворює тверді відкладення всередині парової системи.

Чим жорсткіша вода, тим швидше може накопичуватися накип. Згодом він здатний погіршувати подачу пари, а частинки відкладень можуть виходити через отвори праски.

Спосіб очищення залежить від конструкції праски. Одні моделі мають функцію самоочищення, інші - знімний контейнер або спеціальний антинакипний стрижень.

Наведені способи стосуються парових прасок із вбудованим резервуаром. Для парогенераторів з окремою базою потрібна інструкція саме до відповідної моделі.

Як почистити праску від накипу за допомогою самоочищення

Багато парових прасок оснащені функцією Self Clean або Calc Clean, яка дозволяє видаляти відкладення без додавання побутових кислот.

В офіційних рекомендаціях Philips наведено такий порядок очищення:

Переконайтеся, що праска від'єднана від електромережі, та наповніть резервуар водою. Увімкніть прилад. Якщо модель має регулятор температури, встановіть максимальне нагрівання та вимкніть подачу пари. Дочекайтеся, поки індикатор нагрівання згасне, після чого витягніть вилку з розетки. Тримайте праску горизонтально над раковиною, спрямувавши підошву вниз. Активуйте функцію Calc Clean кнопкою або перемикачем і обережно похитуйте прилад. Дочекайтеся, поки вода вийде через парові отвори разом із частинками накипу. Після завершення процедури, відповідно до інструкції виробника, знову нагрійте праску та проведіть нею по непотрібній тканині, щоб прибрати залишки відкладень.

Важливо: під час очищення через отвори можуть виходити гаряча вода та пара. Не підставляйте руки під підошву та не спрямовуйте її на себе.

Ця процедура стосується зазначених парових прасок Philips. У моделях інших виробників послідовність дій може відрізнятися.

Як очистити праску зі знімним контейнером від накипу

Деякі праски мають окремий контейнер або колектор, у якому накопичуються частинки відкладень.

Наприклад, у Philips із системою Quick Calc Release спосіб виймання контейнера залежить від його розташування.

Очищення колектора та запуск самоочищення - окремі процедури. Їх потрібно виконувати відповідно до конструкції конкретної моделі.

Якщо контейнер розташований біля основи приладу, виробник передбачає його очищення після вимкнення та охолодження праски. Деталь потрібно вийняти, спорожнити, промити, висушити й встановити назад.

В інших моделях колектор розташований під підошвою. Для його очищення потрібно:

Від'єднати праску від електромережі та дочекатися охолодження. Тримати прилад вертикально над раковиною. Відкрити фіксатор та обережно вийняти колектор. Промити знімну деталь водою. Злегка струсити праску, щоб видалити залишки накипу. Встановити колектор назад до надійної фіксації.

Не намагайтеся виймати деталі, які не призначені для самостійного очищення.

Як очистити знімний антинакипний стрижень

Іншу конструкцію мають деякі праски зі знімним антинакипним стрижнем.

Для моделей Tefal, які передбачають таку систему, виробник дозволяє очищення деталі окремо від резервуара.

В офіційних рекомендаціях Tefal наведено такий порядок дій:

Вимкніть праску з розетки та залиште охолоджуватися на 30-45 хвилин. Злийте залишки води з резервуара. Вийміть антинакипний стрижень, тримаючи його за верхню частину. Замочіть деталь на 4 години в натуральному лимонному соці. Ретельно промийте стрижень проточною водою. Встановіть його назад відповідно до інструкції.

Не торкайтеся кінчика антинакипного стрижня.

Лимонний сік дозволений лише для очищення відповідної знімної деталі, а не для заливання в резервуар.

Яку воду можна заливати в резервуар праски

Вибір води залежить від конкретної моделі. Універсального правила щодо використання лише водопровідної або лише дистильованої води немає.

Наприклад, Panasonic зазначає, що для відповідних моделей підходить звичайна водопровідна вода. Якщо вона жорстка, виробник рекомендує використовувати дистильовану або демінералізовану воду.

Водночас в офіційних рекомендаціях Rowenta для парової праски Professional зазначено, що за дуже жорсткої води можна використовувати суміш із 50% водопровідної та 50% дистильованої води.

Таким чином, дистильована вода не є універсально правильним вибором для всіх прасок. Перед використанням перевірте рекомендації виробника саме вашого приладу.

Що не варто заливати в резервуар праски

Оцет і лимонну кислоту часто використовують для видалення накипу з чайників. Однак переносити цей спосіб на парову праску без перевірки інструкції не можна.

Наприклад, Braun рекомендує очищувати парову камеру за допомогою передбаченої виробником процедури та застерігає від використання комерційних засобів для видалення накипу. Водночас для окремого знімного регулятора пари виробник допускає обробку лимонною кислотою або оцтом.

Отже, засіб, дозволений для знімної деталі, не обов'язково підходить для резервуара та всієї парової системи.

Без прямого дозволу виробника не варто додавати в резервуар:

Оцет.

Лимонну кислоту або лимонний сік.

Побутові засоби проти накипу.

Соду та саморобні очищувальні суміші.

Засоби для миття посуду.

Парфумовану воду, ефірні олії, кондиціонер для білизни та рідкий крохмаль.

Конденсат із сушильної машини чи кондиціонера та дощову воду.

Воду після побутового пом'якшувача.

Невідповідні рідини можуть пошкоджувати внутрішні компоненти приладу та спричиняти появу забруднень на одязі.

Як почистити підошву праски та не пошкодити покриття

На підошві праски можуть залишатися пригорілі волокна тканини, крохмаль та інші забруднення.

Для звичайного очищення Russell Hobbs рекомендує протирати холодну підошву вологою бавовняною тканиною.

Перед очищенням від'єднайте праску від електромережі та дочекайтеся охолодження. Протріть підошву м'якою вологою тканиною. Якщо плями залишилися, використовуйте лише спосіб, дозволений для відповідного покриття.

Не намагайтеся зішкрібати пригорілі залишки ножем або іншими гострими предметами. Металеві губки й абразивні засоби можуть пошкодити поверхню.

Як часто потрібно очищувати праску від накипу

Частота очищення залежить від жорсткості води, інтенсивності використання та конструкції приладу.

Для окремих моделей виробники рекомендують щомісячне самоочищення, для інших передбачають інші інтервали або спеціальні індикатори.

На необхідність перевірити парову систему можуть вказувати такі ознаки:

із парових отворів виходять білі частинки;

на одязі з'являються коричневі плями;

пара подається слабше, ніж раніше;

прилад повідомляє про необхідність очищення.

Ці ознаки не завжди свідчать про накип. Слабка подача пари може бути пов'язана з недостатнім нагріванням або нестачею води, а коричневі плями - з добавками у воді, пригорілими волокнами чи залишками прального засобу.

Після прасування зливайте залишки води, якщо це передбачено інструкцією, та зберігайте прилад у рекомендованому положенні.

Якщо після очищення праска продовжує залишати плями, протікає або працює несправно, зверніться до сервісного центру. Не намагайтеся усунути проблему сильнішими хімічними засобами.