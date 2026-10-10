Як обрати цибулю для супу, салату та смаження: відмінності жовтої, білої та червоної

Жовта - для супів, соусів і тривалого обсмажування

Жовта цибуля має виразний смак і добре розкривається у стравах, що готуються довго. Під час нагрівання вона стає м'якшою, а при тривалому обсмажуванні темнішає та набуває солодкуватого смаку.

Її додають до супів, соусів і тушкованих страв, м’яса та овочів, а також використовують для обсмажування та запікання. National Onion Association називає жовту цибулю надійним вибором майже для будь-якої страви.

Біла - для салатів, соусів і швидкого обсмажування

Біла цибуля має хрустку текстуру та виразний смак. Саме тому її часто використовують у свіжих стравах, зокрема салатах, сендвічах та соусах.

Її також можна смажити: під час термічної обробки смак стає м'якшим, а цибуля набуває золотистого відтінку. Тому вона підійде і для швидкого обсмажування, коли страва не потребує тривалого тушкування.

Червона - для салатів, сендвічів і маринування

Червона цибуля має характерний фіолетово-червоний колір, тож її часто використовують у стравах, де важливі колір і текстура. Її додають у салати та сендвічі, а також готують на грилі або запікають.

Вона також добре підходить для швидкого маринування. Оцтовий маринад пом'якшує її гостроту, а цибуля набуває яскравішого відтінку.

До салату червону цибулю можна додавати сирою або попередньо замаринованою.

Яку цибулю обрати для конкретної страви

для супу та соусу - жовту

- жовту для тривалого обсмажування та карамелізації - жовту

- жовту для свіжого салату – червону або білу

– червону або білу для сендвіча чи бургера – червону або білу

– червону або білу для маринування - червону, хоча підійдуть і інші види

- червону, хоча підійдуть і інші види для запікання - жовту або червону

- жовту або червону для швидкого обсмажування - білу або жовту.

Це не суворі правила: у багатьох рецептах одну цибулю можна замінити іншою. Однак смак, гострота, текстура та колір готової страви можуть відрізнятися.

Як вибрати цибулю в магазині

Обирайте тверді цибулини без м'яких ділянок, плісняви та помітних пошкоджень. Якщо плануєте зберігати їх довго, важливо, щоб вони були добре просушеними.